Coronavirus: Weniger Lebensmittel und Blutspenden in Wolfsburg

Wolfsburg

Die Sorge um das Coronavirus hat auch Folgen für soziale Einrichtungen wie die Wolfsburger Tafel und den Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes. Nach Hamsterkäufen in vielen Supermärkten werden jetzt weniger Lebensmittel für Bedürftige gespendet. Das DRK appelliert außerdem an Blutspender, nicht aus Furcht vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus auf das Spenden zu verzichten.

In vielen Wolfsburger Supermärkten sind haltbare Lebensmittel wie Mehl und Nudeln weitgehend ausverkauft. Die Folgen der Hamsterkäufe spürt auch die Wolfsburger Tafel. „Von heute auf morgen, sind die Spenden drastisch weniger geworden“, sagte Vorstandsmitglied Norbert Nolle der WAZ.

Die Tafel: Team kann weniger Spenden ausgeben

Die Tafel hat seit mehr als einer Woche einen Engpass. Besonders Mehl und Zucker wurden nicht mehr gespendet. Doch nicht nur haltbare Produkte werden knapp: Auch frische Lebensmittel wie Brot, Tomaten, Wurst, Käse und Obst werden weniger. Deshalb muss das Tafel-Team die vorhandenen Spenden gut einteilen und haushalten. „Die Kunden wissen, dass es manchmal weniger gibt. Trotzdem ist es schade“, betont Nolle.

Der Caritas-Mittagstisch ist noch nicht durch Hamsterkäufe gefährdet. Das kann laut Rüdiger Schingale vom Leitungsteam auch daran liegen, dass viele Wolfsburger jetzt zwar große Mengen an Konserven und haltbaren Lebensmitteln in Supermärkten einkaufen. Beim Mittagstisch werden dagegen jeden Dienstag und Donnerstag gespendete, frische Lebensmittel wie Obst und Gemüse verteilt. „Es gibt eher das grundsätzliche Problem, dass wir weniger Spenden bekommen, weil die Märkte weniger übrig haben“, erklärt Schingale.

Weniger Blutspenden beim Deutschen Roten Kreuz ( DRK )

Die Sorge um das Coronavirus hat auch Folgen für die Blutspenden in Wolfsburg. Die Blutspendedienste des DRK-Ortsverbandes merken, dass weniger Menschen als üblich zu den Terminen kommen. „Das äußere Leben wird einfach nicht mehr so gelebt wie sonst“, sagt Ingrid Weiler vom DRK-Ortsverein Wolfsburg-Mitte. Ähnliche Erfahrungen machten andere DRK-Ortsvereine. Jedoch sei es in dieser Jahreszeit immer so, dass durch Grippe und Erkältung weniger Menschen Blut spenden. „Ob es explizit am Coronavirus liegt, kann ich nur vermuten“, sagt Weiler. Sie betont: „Wer gesund und fit ist, kann Blut spenden!“

Die monatlichen Blutspenden in Wolfsburg finden weiterhin statt. Der nächste Termin ist am Freitag, 20. März, von 12.30 bis 17 Uhr im Henry-Dunant-Haus im Walter-Flex-Weg. Dabei werden besondere Hinweisschilder aufgestellt und Desinfektionsmittel im Eingangsbereich aufgestellt.

Coronavirus : Keine Blutspenden bei Erkältungen

Das DRK beobachtet laut Weiler die Lage rund um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus sehr aufmerksam und steht in engem Austausch mit den verantwortlichen Behörden. Menschen mit grippalen Symptomen sollten sich erst gar nicht auf den Weg zum Blutspendetermin machen, die anwesenden Ärzte werden sie in diesen Fällen nicht zur Spende zulassen. Und: „Menschen, die in den Risikogebieten wie China oder Italien waren, sollten nicht an der Spende teilnehmen“, erklärt die DRK-Mitarbeiterin.

Von Ann-Kathrin Wucherpfennig