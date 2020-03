Coronavirus: Was tun beim Verdachtsfall im Zug?

Wolfsburg

Stehen demnächst in Wolfsburg Züge still, weil ein Coronaverdacht an Bord besteht? Zumindest sollten sich Pendler darauf einstellen, dass es möglicherweise zu Verzögerungen kommen könnte.

In mehreren Fällen sind Züge wegen Passagieren mit Verdacht auf eine Corona-Virus-Infektion gestoppt worden. In Braunschweig musste ein ICE auf seinem Weg nach Hannover längere Zeit halten, weil ein Passagier auffällige Symptome gezeigt hatte. Zwar war der Mann nicht am Coronavirus erkrankt – trotzdem konnte der ICE seine Fahrt nicht fortsetzen, weil der Zugchef vorsorglich nach Hause geschickt worden war.

Bahn fordert im Verdachtsfall ärztliche Hilfe an

Die Bahn sagt, sie greife auf das bisher übliche Verfahren zurück, wenn ärztliche Hilfe in einem Zug benötigt werde. „Bei Verdacht auf Coronavirus informieren unsere Zugbegleiter die sogenannte Notfall-Leitstelle und fordern dort ärztliche Hilfe an“, informiert Sprecher Achim Stauß.

Neu sei im Zusammenhang mit Corona, dass die Kontaktdaten von Fahrgästen, die sich in der Nähe aufgehalten haben, festgehalten werden. Bisher sei das möglich über ein Kontaktformular im Internet. Außerdem werden Züge mit Aussteigekarten ausgestattet. Bei einem von Behörden festgestellten Corona-Verdacht wird laut DB der betroffene Bereich im Zug gesperrt und professionell desinfiziert.

Bundespolizei : Daten möglicher Kontaktpersonen erfassen

Laut einer Allgemeinverfügung der Bundespolizei zum Coronavirus sollen diese Aussteigekarten von Personen ausgefüllt werden, „die von dem Verdachtsfall durch räumliche Nähe möglicherweise betroffen sein könnten.“ Über den Umfang entscheide die zuständige Gesundheitsbehörde oder der Polizeiführer.

Verbrauch von Seife um 20 Prozent angestiegen

Ansonsten gelten bei der Bahn die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts wie gründliches Händewaschen oder die schnelle Entsorgung von benutzten Taschentüchern. Tatsächlich ist laut DB ist der Verbrauch von Seifen- und Desinfektionsmitteln in den Zügen um bis zu 20 Prozent gestiegen. Die Intervalle für die Reinigung in den Fernverkehrszügen würden nun schrittweise von vier auf zwei Stunden verkürzt. Dazu stellt die DB in den kommenden Wochen zusätzliche Mitarbeiter ein.

Enno: Festgelegte Meldeketten

Das Unternehmen Enno teilt mit, dass man mit der aktuellen „Corona“-Situation so umgehe, wie es das Robert-Koch-Institut empfehle. Alle Mitarbeiter würden entsprechend zusätzlich informiert. Dies ist aber nur eine Auffrischung des bereits bekannten und ausgebildeten Infektionsschutzes“, so Sprecher Björn Pamperin.

Infos zum Coronavirus Wie kann ich mich schützen? Als bester Schutz gegen das Coronavirus gelten die gleichen Regeln wie gegen andere Krankheiten wie die Grippe auch: Hände waschen, Abstand zu Erkrankten halten und die „Niesetikette“ einhalten, also in die Armbeuge husten und sich von Menschen wegdrehen, um andere zu schützen. Was tun im Verdachtsfall? Wer Erkältungs- oder Grippesymptome entwickelt, sollte sich telefonisch an seinen Hausarzt oder das Bürgertelefon der Stadt Wolfsburg wenden. Wo finde ich weitere Infos? Die Stadt Wolfsburg hat eine Hotline eingerichtet. Diese ist unter Tel. 05361-282828 montags bis sonntags von 10 bis 18 erreichbar. Mehr Infos gibt es auch auf der Internetseite www.wolfsburg.de/coronavirus. Dort stehen auch Links zur Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Darüber hinaus seien mögliche Pandemien Bestandteil des regulären Krisenmanagements bei Enno. „In Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden sind wir somit gut vorbereitet.“

Für den Fall der Fälle gebe es festgelegte Meldeketten und Aussteigerkarten auf allen Zügen. Zusätzliche Aushänge oder ähnliches gebe es nicht, man gehe davon aus, dass die üblichen Maßnahmen zum Infektionsschutz jedem Fahrgast bekannt seinen.

Stadtwerke richten Organisationsteam ein

Auch die Mitarbeiter der Stadtwerke sowie deren Tochtergesellschaften wurden darauf hingewiesen, Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen und den Verzicht auf Händeschütteln verstärkt zu beherzigen, teilte Stadtwerke-Sprecherin Petra Buerke mit.

„Es gibt eine interne Organisationseinheit, die sich – wenn notwendig – mit allen notwendigen Maßnahmen und deren Umsetzung beschäftigen wird“, so Buerke weiter. Zudem hielten die Stadtwerke engen Kontakt zur Stadt Wolfsburg und dem Gesundheitsamt. „Das oberste Ziel ist es, den Regelbetrieb der gesamten Unternehmensgruppe aufrechtzuerhalten.“

Klimaanlagen auf Frischluft

Auch für die Busfahrer gälten die gleichen Hygiene-Vorsichtsmaßnahmen wie die übrigen Mitarbeiter. Sie seien außerdem angewiesen, die Klimaanlagen auf Frischluft zu stellen. Damit folge man einer Empfehlung des Gesundheitsamtes. „Die Busse werden täglich getankt und gereinigt, auf Hygiene wird im betrieblichen Bereich besonders Wert gelegt.“

Von Christian Opel