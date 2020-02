Coronavirus-Verdacht in Wolfsburg? Stadt dementiert Gerücht

Wolfsburg

Hat Wolfsburg seinen ersten Coronavirus-Verdachtsfall? Dieses Gerücht machte am Mittwoch die Runde im Klinikum. Eine Person sei dort am Abend mit typischen Coronavirus-Symptomen eingeliefert worden, hieß es. Sie soll zuvor am Berliner Flughafen angekommen sein und dann ins Wolfsburger Krankenhaus gebracht worden sein. Stimmt nicht, sagt die Stadt Wolfsburg. „Wir haben und hatten im Klinikum keinen Verdachtsfall“, versichert Stadtsprecherin Elke Wichmann.

Wolfsburg ist auf den Ernstfall vorbereitet

Aber, wenn es einen Verdachtsfall gebe, sei Wolfsburg darauf vorbereitet. Experten treffen sich regelmäßig in einer Fachrunde, um über den aktuellen Stand zum Thema Coronavirus zu informieren und sich auszutauschen. Vertreter von Gesundheitsamt und Klinikum, niedergelassene Ärzte sowie Betriebsärzte großer Arbeitgeber sitzen in der Runde. Falls sich ein Verdachtsfall bestätige, gibt es klare Vorgehensweisen von Landesgesundheitsamt und Weltgesundheitsbehörde ( WHO).

Auch Volkswagen beschäftigt sich mit dem Coronavirus. Der Autokonzern ist eng mit China verbunden, dort trat das neue Coronavirus zuerst auf. China ist der größte Absatzmarkt für VW, der Autobauer hat dort 20 Werke und deshalb gibt es zahlreiche Dienstreisen von Wolfsburg aus ins Reich der Mitte und umgekehrt. Die Dienstreisen habe Volkswagen wegen des Coronavirus auf ein Mindestmaß beschränkt, erklärte ein Sprecher.

Die Geschichte begann im chinesischen Wuhan

Die Geschichte des neuartigen Coronavirus begann im Dezember 2019 in China – in einem Marktgebäude in der Stadt Wuhan. Das nächstgelegene VW-Werk befindet sich rund 300 Kilometer südlich in Changsha. Für die Mitarbeiter gibt es besondere Verhaltensregeln. „Beschäftigte, die bereits in China im Einsatz sind, und ihren Familien wird empfohlen, besonders sorgsam auf Hygiene- und Verhaltensregeln zu achten“, sagte ein VW-Sprecher.

Das Coronavirus hat schon mehr als 1300 Tote gefordert. Mehr als 48 000 Erkrankungen sind bekannt und noch mehr Verdachtsfälle. Auch in Deutschland gibt es bereits Infizierte.

Das Coronavirus Das derzeit in China grassierende neuartige Coronavirus trägt den Namen „SARS-CoV-2“. Es kann von Mensch zu Mensch übertragen werden. Genaueres zur Übertragung ist noch nicht bekannt, für gewöhnlich handelt es sich allerdings um Schmier- und Tröpfcheninfektion. Die Inkubationszeit beträgt zwei bis 14 Tage, in seltenen Fällen bis zu 24 Tage. Das gefährliche: Infizierte sind schon während dieser Zeit ansteckend. Erkrankte leiden unter Fieber, Husten und Atemnot. Das Virus kann zu Lungenentzündungen und bei schwerem Verlauf bis zum Tod führen.

