Coronavirus: So leiden Wolfsburgs Geschäfte und Lokale unter der Krise

Wolfsburg

Das Coronavirus hat Wolfsburg immer mehr im Griff, auch wenn es noch keinen bestätigten Corona-Fall in der VW-Stadt gibt. Die Geschäfte in der Innenstadt sind deutlich leerer als sonst und viele Menschen bleiben lieber zuhause – aus Angst sich anzustecken.

Gastro-Betriebe fürchten um Existenz

Das spürt besonders das Gastro-Gewerbe. „Zuerst waren die Buchungen für Hotelzimmer vorsichtiger“, erklärt Dehoga-Vorsitzende Melanie Perricone. Viele Firmen verzichten derzeit auf Dienstreisen. Mittlerweile gingen Wolfsburger und Gäste in der Stadt außerdem deutlich seltener essen. „Das bekommen wir von Tag zu Tag massiver zu spüren“, sagt Perricone, deren Familie den Nordsteimker Lindenhof betreibt. Halte dieser Trend noch länger an, könne das Existenzen in der Branche bedrohen.

Im Lindenhof sind am Freitag und Samstag zwei Veranstaltungen geplant: das Konzert der Jazz-Freunde und der Frühlingsmarkt der Landfrauen. Beides soll stattfinden. Die Landfrauen hoffen, dass sie wegen der Angst vor dem Coronavirus nicht allein bei der Veranstaltung sind.

Weniger Besucher in der Autostadt

Auch die Autostadt bekommt die Folgen der Corona-Krise zu spüren: „Die Zahl der Gäste ist gesunken und einige Veranstalter haben vorsorglich ihre Events abgesagt“, sagt Autostadt-Sprecherin Anja Kress. Anders sehe es bei den Fahrzeugabholungen aus: „Bis auf einige wenige Gäste, die ihren Abholtermin verschoben haben, finden die Fahrzeugabholungen wie geplant statt.“

Phaeno: Die Exponate werden häufiger als sonst desinfiziert. Quelle: Roland Hermstein

Auch für das Phaeno ist das Coronavirus „ein großes Thema“, wie Sprecherin Martina Flamme-Jasper sagt. Die Vorsichtsmaßnahmen wurden ihr zufolge bereits verstärkt. „Wir desinfizieren die Exponate viel mehr als sonst.“ Weniger Besucher kommen bislang nicht ins Phaeno. Das könnte sich aber bald ändern. „ Sachsen-Anhalt hat Klassenfahrten abgesagt. Viele Gruppen werden deshalb nicht kommen“, so Flamme-Jasper.

Kunstmuseum Wolfsburg sagt Partys ab

Im Kunstmuseum halten sich die Folgen des Virus noch in Grenzen. Die Besucherzahlen seien „etwas gesunken, aber nicht radikal“, erklärt Pressesprecherin Dr. Katharina Derlin. Das Museum beobachte die Entwicklung sehr genau und sagte vorsorglich zwei Partys ab: am 25. März in der Reihe „Art4All“ und zur Eröffnung der neuen Ausstellung am 20. März.

Der Einzelhandel spürt die Verunsicherung der Wolfsburger. Die Innenstadt war am Donnerstag deutlich leerer als sonst. Auch das DOW bemerkt die Zurückhaltung der Kunden. Der „ Lucky Friday“ am Freitag mit Aktionen wie Kartenlegen, DJ und Late-Night-Shopping findet nun mit eingeschränkten Öffnungszeiten statt – nur bis 20 Uhr statt wie geplant bis 22 Uhr. „Wir wollen sensibel mit dem Thema umgehen“, erklärt Centermanager Michael Ernst. Eine Absage sei nicht nötig: Das DOW sei ein Open-Air-Center und sehr weitläufig – die Ansteckungsgefahr halte sich in Grenzen. „Es halten sich keine 1000 Kunden an einem Ort auf“, so Ernst.

Weniger Kunden in der City-Galerie

Auch in der City-Galerie sind die Besucherzahlen„derzeit tatsächlich etwas verhaltener als üblich“, so Centermanager Marvin Schaber. „Das macht sich in erster Linie in der Gastronomie und bei den Modegeschäften bemerkbar, weil diese Angebote in der aktuellen Situation weniger nachgefragt werden.“ Lebensmittel und Gesundheitsartikel verzeichneten dagegen aktuell deutliche Zuwächse.

Im Delphin-Palast laufe „alles wie immer“, sagt Inhaber Leif Boltz. Die Kinovorstellungen seien gut besucht. Die Hygienevorschriften seien „auf sehr hohem Standard“. Für das Cinemaxx ist die Sicherheit von Kunden und Mitarbeitern „von größter Bedeutung“. Es halte es sich angesichts des Coronavirus „eng an die offiziellen Richtlinien“. Ob weniger Besucher kommen, will die Kinokette nicht sagen: „Über unsere Besucherzahlen geben wir grundsätzlich keine Auskunft.“

Von Sylvia Telge