Das Coronavirus hat auch für das Jobcenter in Wolfsburg Folgen: Gespräche mit Vermittlern sollen vorrangig telefonisch geklärt werden. Am Empfang werden Kunden vorerst nicht direkt weiter vermittelt.

Vorerst weniger persönliche Gespräche: Am Empfang des Jobcenters werden Kunden nur in Ausnahmefällen an einen Berater vermittelt. Quelle: Jörn Graue