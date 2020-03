Wolfsburg

Das Coronavirus hat Wolfsburg erreicht und legt das öffentliche Leben in der Stadt nahezu lahm: Kitas, Schulen und Sportstätten schließen. Bundesliga-Sport und andere Sportveranstaltungen – abgesagt! Autostadt, Phaeno, Theater, Planetarium, Hallenbad und die Museen schließen und nahezu jeder Verein oder Verband sagt seine geplanten Veranstaltungen ab. Hier die Übersicht, die aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat:

Das Modenhaus Joelle sagte kurzfristig die Modenschau ab, die am Samstag im Ritz-Carlton stattfinden sollte.

Die Hospizarbeit wollte am 20. März ihr 25-jähriges Bestehen feiern. Die Jubiläumsfeier fällt wegen des Coronavirus’ nun aus. „Eine Veranstaltung mit über 250 Besuchern ist für uns aus heutiger Sicht nicht zu verantworten“, erklärt Geschäftsführer Lucas Weiß. Der Verein gehe davon aus, dass die Feier im Herbst stattfindet.

Keine Versammlung bei den Siedlern

Die Siedlergemeinschaft Heiligendorf wollte am 21.März ihre Mitgliederversammlung abhalten. Der Vorstand hat jetzt beschlossen, sie abzusagen. „Wegen der unsicheren Gesundheitslage durch die Verbreitung des Coronavirus“, erklärt Pressewart Ulrich Zimmer. Ein Ersatztermin werde rechtzeitig bekanntgegeben.

Der Förderverein des Gymnasiums Fallersleben sagt seine Mitgliederversammlung ab, die für Montag, 16. März, geplant war.

Suchtkrankenhilfe schließt ihre Räume

Der Malteser-Hilfsdienst sagt seine Sitztanz-Veranstaltung am Mittwoch, 18. März, im Bonifatiushaus ab.

Die Suchtkrankenhilfe Fallersleben hat sich wegen des Coronavirus entschieden, die Räume in der Hoffmannstraße 7 bis zum 31. März zu schließen. Die Gruppenstunden entfallen ab 15. März. In dringenden Fällen ist die Suchtkrankenhilfe unter den Telefonnummern (0 53 62) 48 97, (0 53 62) 48 50 und (0 53 62) 5 25 33 zu erreichen.

Ferienspiele der Städtische Galerie fallen aus

Der Vorstand des FC Reislingen hat beschlossen, die Jahreshauptversammlung am Samstag, 21. März, abzusagen und auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

Die Städtische Galerie im Schloss cancelt ihre Ferienspiele, die vom 1. bis 3. April stattfinden sollten.

Frühjahrsputz in Brackstedt gecancelt

Der Frühjahrsputz in Brackstedt am Samstag, 21. März, fällt aus.

Der evangelische Frauenkreis Reislingen-Neuhaus sagt das monatliche Treffen am Mittwoch, 18. März, ab.

Abschiedskonzert in Reislingen abgesagt

Schulen und Kindertagesstätten bleiben wegen des Coronavirus in Niedersachsen bis 18. April geschlossen. Die Notbetreuung von 7 bis 15 Uhr für die gemeindlichen Kindertagesstätten in der Gemeinde Lehre erfolgt zentral in der Kita Kunterbunt, Campenstraße 17 b, Lehre und für den Grundschulbereich zentral im Schulgebäude der Schunterschule, Alte Berliner Straße 30, Flechtorf.

Das Abschiedskonzert des Gemischten Chores Reislingen für den Dirigenten Detlev Pagel am 29. März in der Reislinger St.-Markus-Kirche findet nicht statt. Ebenso alle Ständchen und Proben. Am 20. April ist die nächste Chorprobe geplant.

Cafe Anna am Reislinger Markt schließt

Das Cafe Anna am Reislinger Markt schließt bis zu, 19. April. „Wir sagen alle Reservierungen und das Nostalgiecafe am 22. März ab“, erklärt Diakonin Hiltrud Fellner. Alle bereits gekauften Gutscheine für das Nostalgiecafe werden erstattet.

Der LandFrauenverein Hasenwinkel stoppt alle seine Termine bis Ostern. Darunter sind: Seniorensport immer montags in Neindorf; 17. März: Stammtisch, 19 Uhr in der Heiligendorfer Kochschule mit Immacolata Glosemeyer; 26. März: Vortrag „Naturnahes Gärtnern", 19 Uhr in der Gaststätte in Barnstorf; 8. April: Seniorenmittagstisch, 12 Uhr im Gemeindehaus Neindorf und 18. April: Kräuterwanderung, 10 Uhr in Rhode.

