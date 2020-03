Coronavirus: Droht Wolfsburger Schulen und Kitas die Schließung?

Wolfsburg

Das Corona-Virus breitet sich aus. Um Covid-19 einzudämmen, wurden einige Schulen und Kitas geschlossen. In Niedersachsen fällt in mehreren Landkreisen der Unterricht aus. Die Ferien könnten vorgezogen werden. Droht auch Wolfsburger Schulen und Kindertagesstätten in Kürze die Schließung?

Da es derzeit keinen bestätigten „Corona-Fall“ in Wolfsburg gebe, sieht die Stadt im Moment keine Veranlassung Kindertagesstätten und Schulen zu schließen, wie Stadtsprecherin Elke Wichmann mitteilt. Und weiter: Grundsätzlich liege derzeit die Entscheidung beim Gesundheitsamt, es sei denn, es gebe eine grundlegende Empfehlungen des Landes Niedersachsen zur Prävention. Das sei im Moment nicht der Fall, so Wichmann. Für den Fall einer notwendigen Schließung sei die Stadt vorbereitet und im Dialog mit Schulen und Kita-Trägern.

Ratsgymnasium: Bislang liegt keine Anweisung vor

„Uns liegt bislang keine Anweisung des Gesundheitsamtes der Stadt Wolfsburg vor, die Schulen zu schließen“, sagt Jennifer Yavuz Schulleiterin des Ratsgymnasiums. Doch, die Situation zur Schulschliessung „kann sich stündlich ändern“, teilt Yavuz mit. „Der Schulelternrat wurde im Februar über das grundsätzliche Vorgehen bei Verdachtsfällen informiert, die Klassenleitungen haben die Schüler über Hygienetipps unterrichtet und diese Tipps wurden vom Schulsanitätsdienst auch in allen Räumen ausgehängt“, teilt die Schulleiterin mit.

Eichendorffschule: Keine Anfragen von Eltern

Derzeit entspannt seien die Eltern von Schülern der Eichendorfschule: „Bisher gibt es keine besorgten Eltern, die sich bei uns gemeldet haben“, so Schulleiter Karl-Heinz Müller. Der aktuelle Stand am Gymnasium zur Schließung: „Wir werden uns nach den Vorgaben des Kultusministeriums richten und dann die entsprechenden Maßnahmen einleiten“, so Müller.

Waldorf-Kita sagt Veranstaltungen ab

Gespräche mit besorgten Eltern führt auch Helena Lucanto, administrative Leiterin der Kita. Die Schließung der Einrichtung sei allerdings noch kein Thema. „Wir informieren über Sicherheitsvorkehrungen und Hygienemaßnahmen“, berichtet sie. Auch Veranstaltungen hat die Leiterin vorsorglich abgesagt, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. „Der ’Bausamstag’, bei dem Eltern gemeinsam auf dem Grundstück werkeln, findet nicht statt. Denn: Ein unnötiges Risiko möchte die Kita nicht eingehen. Ob eine Schließung droht? „Ich weiß es nicht, die Gefahr besteht natürlich“, so Lucanto.

Kita beruft Krisenstab ein

Marcus Weinrich, Geschäftsführer der Lebenshilfe Wolfsburg, schätzt eine Schließung der Kitas für „nicht unrealistisch“ ein. „Das Coronovirus entwickelt gerade eine besondere Dynamik“, so Weinreich. Die Lebenshilfe ist Träger von zwei Kindertagesstätten in Wolfsburg. „Wenn der erste Fall auftaucht, wird die Schließung kommen“, sagt der Geschäftsführer. In den Kitas der Lebenshilfe wurde ein Krisenstab eingerichtet, auch ein Pandemie-Plan sei erstellt worden.

Bei Kita-Schließung: Eltern stehen vor massiven Problemen

Mit einer Schließung der Kitas rechnet Kathrin Preobraschenski,Vorsitzende der Kita-Stadtelternvertretung im Moment nicht. „Das wäre zu früh. Aber möglich ist derzeit ja alles“, sagt Preobraschenski. Anrufe von Eltern habe sie dazu auch noch nicht erhalten. Sie erlebe die Eltern trotz Corona noch sehr entspannt. „Wenn die Kitas schließen müssen, zieht das einen ganzen Rattenschwanz hinterher“, so Preobraschenski. Denn: Für viele Eltern wäre die fehlende Kinderbetreuung ein massives Problem.

In Berlin beraten die Kultusminister der Länder an diesem Donnerstag und Freitag über ein möglichst gemeinsames Vorgehen. Das berichtet die Deutsche Presseagentur berichtet. Für Schulen und die Bildung sei in Deutschland jedes Bundesland selbst zuständig.

