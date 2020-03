Noch gibt es in Wolfsburg keinen Corona-Fall – doch wie es sich anfühlt, als möglicherweise infiziert zu gelten, erlebt derzeit bereits ein Gifhorner Ehepaar. Ein Besuch in Karlsruhe hat Heike und Lothar Krauss einen zweiwöchigen Hausarrest eingebracht – sie hatten Kontakt zu einem Corona-Infizierten und müssen jetzt abwarten, ob sie selbst womöglich auch das Virus in sich tragen.