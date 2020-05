Corona-Krise: Darum blickt das Wolfsburger Handwerk jetzt auf VW

Wolfsburg

So vielfältig das Handwerk aufgestellt ist, so unterschiedlich sind die Auswirkungen der Coronakrise auf die Betriebe, erklärt Claudius Nitschke, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Helmstedt-Wolfsburg. Glimpflich davongekommen seien Unternehmen, die für Privatkunden arbeiten. Elektro-, Sanitär- oder Malerbetriebe verzeichneten teils verschobene Termine, aber nur wenig Stornierungen. Friseure habe es härter getroffen, aber immerhin würden jetzt die Haarschnitte nachgeholt. Fatal seien die Auswirkungen in der Gastronomie. „Wer nicht essen gegangen ist, wird morgen nicht zweimal essen“, meint Nitschke.

Breit aufgestellte Betriebe haben Vorteile

Bei Betrieben mit gewerblichen Kunden schlägt die Krise deutlicher durch. Viele hätten Kurzarbeit angemeldet. Volkswagen sei derzeit bei der Vergabe von Aufträgen „sehr zurückhaltend“, aber auch die Immobiliengesellschaften. „Spezialisierte Betriebe könnten größere Probleme bekommen“, befürchtet Nitschke. Wer sich breiter aufgestellt hat, könnte dagegen besser durch die Krise kommen.

Weniger Einbußen bei privaten Kunden

Wolfsburgs Kreishandwerksmeister Reinhold Scholz sagt, in seinem eigenen Malerbetrieb mit 30 Mitarbeitern sei die Auftragslage noch gut. Einige wenige Kunden hätten Aufträge zurückgezogen. Das sei zum Beispiel davon abhängig, ob Kunden selbst zur Risikogruppe gehörten und Angst vor einer Ansteckung hätten.

Umgekehrt ist Scholz darauf bedacht, seine Mitarbeiter zu schützen. „Grundvoraussetzung für die Arbeit ist, dass wir die Abstands- und Hygieneregeln einhalten können.“ Diese Regelungen hätten aber mit den Auftraggebern schnell abgestimmt werden können. „Dafür ein großes Lob, denn wir müssen weiterarbeiten können – sonst wird die Lage existenzbedrohend.“

Um das Risiko für Ansteckungen so gering wie möglich zu halten, arbeiten die Handwerker in kleineren Gruppen und stimmen Pausenzeiten so ab, dass sie möglichst nicht in Gruppen zusammensitzen. „Aber so wie ich das auf den Baustellen sehe, gehen die Handwerker da sehr vorbildlich mit um“, sagt Scholz.

Alle schauen auf VW

Die wirtschaftlichen Auswirkungen träfen insbesondere Unternehmen mit gewerblichen Auftraggebern, die derzeit größere Aufträge zurückhielten. Von der großen Abhängigkeit bei VW profitiere das Handwerk in guten Zeiten. „Jetzt müssen wir zusammen auch die schlechten Zeiten durchstehen. Wir sind in großen Maße davon abhängig, dass es bei VW gut läuft. Als Handwerker und als Wolfsburger können wir nur die Daumen drücken, dass VW der Neustart gelingt.“

Angst vor erneuten Beschränkungen

Zwar freuten sich die Betriebe über die zunehmenden Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen. Gleichzeitig schwinge die Angst vor Rückschlägen mit. „Das könnte dazu führen, dass es noch stärkere Beschränkungen gibt und noch mehr Gewerbe ihren Betrieb einstellen müssen.“ Daher appelliert auch Scholz an die Bürger, die Abstandsregeln und die Maskenpflicht einzuhalten. „Das gibt uns die Chance, unsere Wirtschaft weiterzuführen.“

Von Christian Opel