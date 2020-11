Corona verzögert Sanierung von Sporthallen

Wolfsburg

Im Ampelbericht der Verwaltung über die 74 städtischen Sportstätten wird 45 ein guter bis befriedigender Zustand bescheinigt. 19 Sportstätten haben einen mittelfristigen Bedarf und zehn den Status Rot, also umfassenden Sanierungsbedarf. Für fünf dieser Objekte wurden bereits Sanierungen auf den Weg gebracht oder zumindest die Planung begonnen.

Allerdings wurden für dieses Jahr geplante Projekte wegen der zu erwartenden Gewerbesteuerausfälle durch Corona auf 2021 verschoben. Dazu gehören der erste Bauabschnitt für den Neubau der Reislinger Sporthalle, die Sanierung der Sporthalle A am Heinrich-Nordhoff-Gymnasium und die Generalsanierung der Sport- und Gymnastikhalle Detmerode, erläuterte Reiner Brill, Geschäftsbereichsleiter Sport.

Bis 2024 sind 14,6 Millionen Euro für Sanierungen und Neubauten von Sporthallen geplant

Seit dem ersten Ampelbericht im Jahr 2018 hat die Stadt immerhin rund 13 Millionen Euro in ihre Sportstätten investiert. In den Jahren 2020 bis 2024 sollen weitere 14,6 Millionen Euro in Sportstätten fließen, die größten Maßnahmen sind der erste Bauabschnitt für den Neubau der Mehrzweckhalle in Reislingen mit 4,7 Millionen Euro, die Generalsanierung der Sporthalle in Detmerode für 3,8 Millionen Euro und der Neubau der Sporthalle Wendschott für 3 Millionen Euro.

Letztere wird sehnsüchtig erwartet, wie eine Bürgeranfrage im Sportausschuss verdeutlichte. Der Ausschuss sprach sich auf einen CDU-Antrag hin dafür aus, die Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 aufzustocken, „um den Bau von 2021 bis 2024 zügig durchführen zu können und die Halle zum Schuljahr 2024/2025 zur Verfügung zu haben“, wie Ausschussvorsitzender Werner Reimer ( CDU) erklärte.

Von Christian Opel