Corona und schlechtes Wetter: Vatertag in Wolfsburg ruhig wie lange nicht mehr

Corona und schlechtes Wetter sorgten dafür, dass der Vatertag in Wolfsburg ruhig und in geordneten Bahnen verlief. Die Polizei Wolfsburg hatte für den Feiertag Kontrollgänge und Fahrten rund um den Allerpark angekündigt – und auch ausgeführt. Aber: „Wir haben keine Verstöße verzeichnet. Unterwegs waren vereinzelt corona-konforme Kleingruppen“, sagte Polizeihauptkommissar Nico Reichhardt gegenüber der WAZ.

Rund um den Allersee waren am Donnerstagvormittag vereinzelt Radfahrer, Spaziergänger, Jogger und Inline-Skater unterwegs. Zudem waren wie zuvor von der Stadt Wolfsburg angekündigt Ordnungskräfte im Einsatz. Doch viel zu tun hatten sie nicht – die Wolfsburger hielten sich an die Corona-Regeln. Stadt und Polizei hatten im Vorfeld eindringlich appelliert, Vernunft walten zu lassen und sich an die Corona-Regeln zu halten. Vermutlich lag es aber auch am trüben Wetter mit wolkenverhangenem Himmel und immer wieder Regenschauern zwischendurch, dass es am Ende ein sehr entspannter Vatertag wurde.

Auch die aktuelle Corona-Lage dürfte die Vatertagsstimmung getrübt haben, denn Wolfsburgs Sieben-Tages-Inzidenz liegt weiter über 100. Das RKI meldete am Donnerstag einen Inzidenzwert von 124. Am Mittwoch meldeten die Behörden für die VW-Stadt 37 Corona-Neuinfektionen (feiertags und am Wochenende werden keine aktuellen Zahlen übermittelt). Und am Freitag müssen in Wolfsburg die Geschäfte wieder schließen, weil die Sieben-Tages-Inzidenz zuvor an drei hintereinander folgenden Tagen über 150 lag. Im benachbarten Gifhorn lag die Inzidenz am Donnerstag bei 100 und in Peine bei 98. In Wolfsburg greift weiterhin die so genannte Bundes-Notbremse mit Ausgangssperren zwischen 22 und 5 Uhr.

