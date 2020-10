Wolfsburg

Kann ich einen zu teuren Mundschutz zurück geben? Wie storniere ich eine Pauschalreise wegen Corona? Und was kostet ein Corona-Test bei Ärzten? Mit diesen und ähnlichen Fragen wandten sich zahlreiche Wolfsburger an die Verbraucherzentrale in der Schillerstraße. In ihrer Bilanz zu den Jahren 2019/2020 fällt klar auf: Das Virus macht in diesem Jahr den überwiegenden Teil der Beratungen aus. Zwischen Mai und September nahmen die beiden Wolfsburger Mitarbeiter rund 1500 Telefonate an. Genaue Zahlen, welcher Teil davon auf Corona-Beratungen entfallen liegen nicht vor, aber „wir hätten gefühlt das Dreifache beraten können“, sagt Annegret Willenbrink, Leiterin der Wolfsburger Verbraucherzentrale.

Bis zu 30 Minuten verbrachten Anrufer in der Warteschlange der Verbraucherzentrale bis ihr Anruf angenommen werden konnte: „Wir sind von Corona überrannt worden und würden gerne alle Anfragen beantworten“, sagt Willenbrink.

Wegen Corona: Diese Themen waren am meisten gefragt

Auf Platz 1 der landesweiten Beratungen, die sich rund um Corona-Themen drehten, landeten die Beratungen zu Pauschalreisen. Gefolgt von Fragen zu Hotels und Unterkünften. „Viele wollten auch eine Auskunft zum Beherbergungsverbot“, sagt Willenbrink, etwa ob ein Beherbergungsbetrieb einen Corona-Test verlangen und den Verbraucher zum Antritt der Reise verpflichten könne. „Das geht natürlich nicht“, so die Beraterin. Umtrieben haben die Menschen auch die Verordnungen der Landesregierung zu Corona. Da es sich in diesen Fällen jedoch um öffentliches Recht handelt, kann die Verbraucherzentrale dazu keine Auskünfte geben.

Das wollen Verbraucher wissen Die Wolfsburger Beratungsstelle der Verbraucherzentrale Niedersachsen hat in 2019 insgesamt 1524 Auskünfte erteilt (2018: 1462) und 1282 Fach- und Rechtsberatung vorgenommen (2018: 1052). Das Verbraucherrecht mit Fragen zu Handwerker- und Reparaturdiensten sowie Reisen und Haustürgeschäften machte mit 46,7 Prozent den größten Anteil aus. Gefolgt von den Beratungsthemen zu Internet und Telefon (16,3 Prozent). Dabei werden beispielsweise überhöhte Rechnungen, Datenschutz sowie Mobilfunkverträge unter die Lupe genommen. Weitere Themen (Angaben in Prozent): Gesundheit (11,8), Energie und Bauen, inklusive Energierecht (11,5), Private Altersvorsorge/Geldanlage (5,9), Finanzdienstleistungen (3,9), Versicherungen (2,5) und Immobilienfinanzierung (1,4). Das ist das Ranking der landesweiten Beratungsthemen rund um Corona: Pauschalreisen, Hotels- und Unterkünfte, Flüge, Fitnessstudios-Laufzeitverträge sowie Tickets für Kultur und Unterhaltung. Die Verbraucherzentrale bietet derzeit telefonische Beratungen und Termine zu Gesprächen nach vorheriger Vereinbarung in der Beratungsstelle in der Schillerstraße 22/44 an. Die Beratungsstelle ist unter Telefon (05361) 2 46 92 erreichbar. Online können Termine unter www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/beratung/wolfsburg vereinbart werden. Mit längeren Wartezeiten muss derzeit gerechnet werden.

Die Sorge um eine Ansteckung mit dem Virus, sie scheint sich auch in den Gesprächen der Verbraucherzentrale wieder zu spiegeln. Als Beispiel: „Eine Frau rief bei uns an, weil sie einen Corona-Test bei einer Ärztin gemacht hatte. Diese hatte der Verbraucherin zuvor gesagt, dass der Test 50 Euro koste“, so Willenbrink. Vom Labor kam dann aber die dicke Rechnung: 130 Euro wurden fällig. „Das war nicht rechtens“, so die Verbraucherschützerin. Sie rät Verbrauchern, sich vorab beim Arzt eine Vereinbarung mit allen Kosten auflisten zu lassen.

Die Verbraucher-Themen im Jahr 2019

Neben Fragen zu Corona, suchten Verbraucher auch Hilfe rund um das Verbraucherrecht. Auffällig dabei: Die Haustürgeschäfte haben zugenommen. Die Verbraucherhilfe rät, niemals Verträge an der Haustür oder auf der Straße abzuschließen, gleiches gilt für Vertragsabschlüsse am Telefon. „Meist jedoch sind ältere Menschen zu höflich, um den Hörer aufzulegen“, so Willenbrink. Jüngere Verbraucher hingegen tappen häufiger in die Falle so genannter „Fake-Shops“. Und dies Anbieter werden immer gewiefter und lassen sich schwer auf die Schliche kommen: Im Impressum werden deutsche Adressen angegeben, Qualitätssiegel werden gefälscht und Handelsregisternummer erfunden. Willenbrink empfiehlt das Qualitätssiegel „Trusted Shop“ anzuklicken, so lasse sich erkennen, ob es gültig ist.

Von Nina Schacht