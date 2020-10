Wolfsburg

Besuchsverbote, die Schließung ganzer Einrichtung und strikt geregelte Besuche: Die Wolfsburger Pflegeheime stehen vor einer schwierigen Situation. Denn überschreitet Wolfsburg den kritischen Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche, treten für die Heime strengere Regelungen in Kraft. Anders als die Landesverordnung vorsieht, gilt in Wolfsburg dann bereits bei einem Corona-Verdachtsfall ein Besuchsverbot für das komplette Heim. Das Land sieht indes ein Besuchsverbot erst bei einer bestätigten Infektion vor.

Corona- Verdachtsfall: Daran müssen sich die Einrichtungen halten

Bei einem Corona-Verdachtsfall in der Einrichtung und einem Besuchsverbot sollen die Bewohner das Heim auch nicht mehr verlassen, erklärte die Stadt. Bei einem bestätigten Infektionsfall gilt grundsätzlich, dass die gesamte Pflegeeinrichtung – und nicht nur der betreffende Wohnbereich – unter Quarantäne gestellt wird. Je nach Umständen des Einzelfalls kann das Gesundheitsamt jedoch entscheiden, die Quarantäne auf einen klar abgrenzbaren Bereich einzuschränken.

Steigt der Inzidenzwert in Wolfsburg über 50, darf jeder Heimbewohner nur noch einen Besucher gleichzeitig empfangen – diese Regelung hatte das Wolfsburger Klinikum bereits in der vergangenen Woche getroffen. Ein Besuch auf den Zimmern der Bewohnern ist dann nicht erlaubt. Bisher geltende Hygienevorschriften müssen in den Heimen weiterhin eingehalten werden, Besucher müssen eine FFP2-Maske tragen.

Das sagen die Träger zu den Vorgaben

Heimleitungen und Träger der Wolfsburger Pflegeheime unterstützen die Vorsichtsmaßnahmen der Stadt. Christoph Grölz,Leiter des Wohn- und Pflegeheims der AWO in der Goethestraße, befürwortet die Maßnahmen, allerdings „sei es ein großer Spagat, das Besuchsrecht aufrecht zu erhalten und gleichzeitig die Bewohner zu schützen“. Die Regelung, bei einem Corona-Verdachtsfall eine ganze Einrichtung abzuriegeln, hält er für schwierig: „Was gilt als Verdachtsfall?“, fragt Grölz. Er hofft, dass der Begriff konkretisiert wird, momentan sei das zu schwammig. Denn gerade in der kalten Jahreszeit und bei ständiger Raumbelüftung seien ältere Menschen auch zunehmend erkältet.

Die strikteren Besuchsregelung will das Pflegeheim in der Goethestraße umsetzen, sobald die Quarantäne aufgehoben ist. Vom Gesundheitsamt sei Grölz bereits mündlich über die Aufhebung informiert worden, er wartet nun auf die schriftliche Bestätigung.

DRK-Vorstand Thorsten Rückert befürchtet, dass eine zu schnelle Einordnung als Verdachtsfall zu häufigen Besuchsverboten führen könne. Der Gesundheitszustand der Bewohner werde engmaschig erfasst, bei einem Verdachtsfall hält er weitere Prüfungen für notwendig. Etwa, ob Kontakt zu einer Person mit bestätigter Covid-Infektion vorlag, um dann eine fundierte Entscheidung, auch mit ärztlicher Unterstützung, treffen zu können.

Die Regelung, bei einem bestätigten Corona-Fall die komplette Einrichtung unter Quarantäne zu stellen, hält Rückert angesichts steigender Zahlen für gerechtfertigt, auch wenn sie hart wirkten: „Der bestmögliche Schutz aller Bewohner muss an oberster Stelle stehen“, so Rückert. Zudem bestünden Einzelfallregelungen.

