Wolfsburg

Mit der Zahl der Corona-Infizierten steigt die Belastung der Gesundheitsämter – der DRK-Kreisverband Wolfsburg stellt nun ehrenamtliche Helfer zur Unterstützung bereit. Sie sollen helfen, die Kontaktpersonen von Infizierten zu ermitteln, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Ein sogenanntes Mobiles Kontaktnachverfolgungsteam, kurz MKT, besteht aus neun Personen. „Sollten die personellen Ressourcen des Gesundheitsamts für die Kontaktpersonennachverfolgung nicht ausreichen, können die MKTs bei der zuständigen Katastrophenschutzbehörde angefordert werden. Die Anordnung des Einsatzes trifft die jeweils örtliche Behörde“, sagt DRK-Vorstand Thorsten Rückert.

Das DKK schult derzeit die ehrenamtlichen Mitglieder für mögliche Einsätze

Ein Team besteht aus acht Einsatzkräften und einem Gruppenführer, erklärte Kreisbereitschaftsleiter Tobias Frankiewicz. „Wir beginnen gerade, uns darauf vorzubereiten. So ein Fall ist komplett neu für uns.“ Die Mitarbeiter müssten erst noch geschult werden. Zum Einsatz kommen ehrenamtliche Mitglieder aus den Bereitschaften. Die stammen zum Teil aus dem Katastrophenschutz, zum Teil aus dem Fachbereich Suchdienst. Letztere sind zum Beispiel dafür zuständig, bei Unglücksfällen Angehörige von Verletzten ausfindig zu machen. Damit bringen sie Erfahrung mit, die für die Aufgabe der Kontaktnachverfolgung hilfreich sein kann. „Deswegen haben wir sie in die erste Reihe geschickt“, sagt Frankiewicz.

Über den Einsatz der Mobilen Kontaktnachverfolgungsteams entscheidet der Katastrophenschutz der Stadt

Zwei solche Teams könne das DRK entbehren, also insgesamt 18 Mitarbeiter. „Wir müssen natürlich auch unsere Einsatzbereitschaft aufrechterhalten“, sagt Frankiewicz. Wie viele Kräfte zum Einsatz kommen, entscheide der Katastrophenschutz der Stadt. Auch andere Kommunen könnten Hilfe anfordern. Sollte etwa ein Hilferuf aus Helmstedt eintreffen, müsste die Stadt entscheiden, ob Personal entbehrlich ist. Derzeit steigt allerdings auch die Belastung für die Mitarbeiter des Wolfsburger Gesundheitsamtes rapide an – am Donnerstag meldete die Stadt 18 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag, binnen einer Woche haben sich 30 von 100 000 Einwohnern infiziert. Damit steigt auch der Aufwand für die Kontaktnachverfolgung stark an.

Insgesamt sollen rund 600 Helferinnen und Helfer aus dem ­DRK-Landesverband Niedersachsen in nächster Zeit die Arbeit der Gesundheitsämter mit solchen Teams verstärken. 17 Kreisverbände des Deutschen Roten Kreuzes hätten mit ihren Landkreisen bereits Verträge für eine dauerhafte Unterstützung geschlossen oder mit diesen vereinbart, teilte der DRK-Landesverband am Dienstag mit.

Von Christian Opel