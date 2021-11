In geschlossenen Räumen ohne Abstand und Maske feiern – einer der Vorzüge des neuen 2G-Modells. Das Land will die Regelung nach und nach in immer mehr Bereichen einführen. Wo kommt 2G in Wolfsburg bisher zum Einsatz? Die WAZ sich die Regelungen, die zurzeit im Freizeit-Bereich gelten, einmal angeschaut.