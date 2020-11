Wolfsburg

Das Theodor-Heuss-Gymnasium, die Oberschule Wolfsburg, die (BBS) II, das Gymnasium der Eichendorff-Schule und die Grundschule Fallersleben: An allen Schulen mussten Schüler wegen positiver Corona-Fälle nach Hause geschickt werden. Ob einzelne Schüler, ganze Klassen oder gar der komplette Jahrgang die Schule verlassen muss, ist abhängig von den Kohorten. Freie Zeit haben die Schüler zu Hause allerdings nicht. Denn, für die Schüler in der Quarantäne ist „Home-Schooling angesagt“ – ähnlich wie in der ersten Welle der Pandemie.

Wolfsburger Oberschule: Schüler lernen über Online-Plattform

An der Wolfsburger Oberschule befinden sich derzeit rund 60 Schüler des elften Jahrgangs wegen eines Corona-Falls in Quarantäne. Für die betroffenen Schüler in Quarantäne wurde ein Homeschooling organisiert. „Da haben wir in der letzten Lockdown-Phase viel gelernt und die Zeit seit den Sommerferien genutzt“, sagte Schulleiterin Sandra Trümpert-Pätz. Die Schüler bekommen ihre Aufgaben über eine E-Learning-Plattform übermittelt. Für Schüler, die zu Hause nicht auf einen eigenen Computer oder ein Tablet zugreifen können, habe die Schule Leihgeräte beantragt. In diesen Fällen erhielten die Schüler die Aufgaben zunächst noch analog übermittelt.

Und auch am Theodeor-Heuss-Gymnasium (THG) steht das „Lernen zu Hause“ auf dem Stundenplan, wenn Quarantäne angeordnet ist: „Freie Zeit haben die Schüler nicht. Sie erledigen Aufgaben, die sie von den Lehrern gestellt bekommen“, sagt Katrin Gaus, Leiterin des Theodor-Heuss-Gymnasiums. Quarantäne seien keine Ferien.

Corona-Fälle am THG: Schüler und Lehrer getestet

Seit Ende der Sommerferien gab es der Stadt zufolge 13 bestätigte Corona-Fälle an Wolfsburgs Schulen. Am THG waren noch in den Herbstferien drei Schüler positiv getestet worden. Am Mittwochabend mussten Schüler und Schülerinnen einer Klasse des sechsten Jahrgangs des THG wegen eines Corona-Falls ins Home-Schooling. Alle Schüler und Lehrer der betroffenen Klasse wurden auf das Virus getestet, wie die Stadt mitteilt.

Ob die Test-Ergebnisse bereits vorliegen, dazu konnte die Stadt am Freitag noch keine Aussage treffen. Zunächst sollen die Schüler bis Ende dieser Woche zu Hause bleiben.

Warum in im Falle des THG nicht der komplette sechste Jahrgang vom Präsenzunterricht ausgeschlossen wurde? Weil, „in diesem Fall die Kohorte eine Schulklasse ist“, so Stadtsprecherin Christiane Groth. Wie lange die Schüler vom Unterricht in der Schule fern bleiben müssen, entscheidet das Gesundheitsamt. „Ob und welche Maßnahmen durchgeführt oder für welche Dauer Quarantänemaßnahmen ausgesprochen werden, ist vom jeweiligen Einzelfall abhängig“, heißt es von Seiten der Stadt.

Grundschule Fallersleben bleibt weiterhin geschlossen

Nach Testungen an der Grundschule Fallersleben steht fest: Sie bleibt weiterhin geschlossen. Denn es gibt fünf weitere Neuinfektionen bei drei Lehern und zwei Schülern. Das Gesundheitsamt testet nun alle Schüler der Schule, deren Geschwisterkinder und alle Lehrkräfte. Das Angebot der Musikschule bleibt aufrechterhalten.

An der Hauptschule Fallersleben gibt es derzeit insgesamt vier Coronafälle. Alle 10. Klassen bleiben deswegen bis einschließlich des 11. November zuhause. Der Jahrgang 9 und die Sprachlernklasse bleiben am Montag und Dienstag, 9. und 10. November, zuhause.

Wichtige Hinweise bei Corona-Fällen an Schulen Wichtige Hinweise bei Corona-Fällen an Schulen: Die Stadt Wolfsburg bittet alle Eltern, deren Kinder bislang nicht getestet wurden und die sich in Präventivquarantäne befinden darauf zu achten, die Kontakte ihres Kindes, ihre eigenen Kontakte und die ihrer Familie mit anderen Personen so weit wie möglich zu reduzieren. Ferner bittet die Stadt Wolfsburg um Verständnis, dass erst einmal diejenigen Personen getestet werden, die direkten Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten. Alle Eltern werden in den nächsten Tagen entweder per E-Mail oder telefonisch vom Gesundheitsamt kontaktiert. Dies werde aufgrund der derzeit starken Belastung des Gesundheitsamtes einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Stadt bittet deshalb, von telefonischen Nachfragen möglichst abzusehen. Die Eltern und Sorgeberechtigten werden außerdem aufgefordert, ihre Erreichbarkeit zu gewährleisten, damit die Tests so zügig wie möglich erfolgen können.

An der Grundschule Ehmen-Mörse findet bis zum 12. November keine Beschulung in Ehmen für eine Klasse des 3. Jahrgangs, zwei AGs sowie einer Ganztagskohorte (Jahrgänge 3/4, donnerstags) statt. In allen Fällen prüft das Gesundheitsamt derzeit die Kontaktketten der infizierten Personen und beurteilt, ob und welche weiteren Maßnahmen erforderlich sind. Bis zu einer Kontaktaufnahme des Gesundheitsamtes sollten die Betroffenen in Präventivquarantäne zuhause bleiben.

Von Nina Schacht und Florian Heintz