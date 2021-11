Corona in Wolfsburg: Weiterer Todesfall – 2-G-plus-Regel droht

Wolfsburg

Nachdem das Robert-Koch-Institut (RKI) schon am Dienstag und Mittwoch jeweils einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet hatte, ist am Donnerstag ein weiterer hinzugekommen. Die Zahl der Personen, die in der VW-Stadt seit Beginn der Pandemie mit oder an Covid-19 verstorben sind, steigt dadurch auf 101.

Zudem meldete das Robert-Koch-Institut 68 neue Infektionen im Vergleich zu Mittwoch. Die Inzidenz ist minimal auf 247,9 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie haben sich mittlerweile 6283 Menschen in der VW-Stadt mit dem Coronavirus infiziert. Im Klinikum sind weiterhin acht von insgesamt 20 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Sechs von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Seit Mittwoch gilt eine neue Corona-Verordnung

Am Mittwoch ist eine verschärfte Corona-Verordnung des Landes in Wolfsburg in Kraft getreten. Sie betrifft sowohl geimpfte und genesene als auch ungeimpfte Personen. Unter anderem gilt in den Schulen für Erst- und Zweitklässler wieder eine Maskenpflicht im Unterricht, Klassenfahrten müssen bis mindestens Ende Januar ausfallen.

Bei privaten Treffen mit mehr als 25 Personen drinnen gilt zudem 2G, bei Treffen mit mehr als 25 Personen draußen 3G. Bei Veranstaltungen mit mehr als 5000 Personen sind wieder nur noch maximal 50 Prozent der normalen Kapazität zugelassen.

Konzept des Weihnachtsmarktes wird angepasst

Darüber hinaus müssen auch Geimpfte und Genesene auf dem Weihnachtsmarkt, in Diskotheken und in Restaurants wieder eine Maske tragen. Die WMG will das Konzept für den Wolfsburger Weihnachtsmarkt nachbessern und den Bereich vor der City-Galerie einzäunen.

Beim Friseur gilt ab sofort genauso wie bei anderen körpernahen Dienstleistungen die 2G-Regel. Eine Ausnahme gibt es lediglich für medizinisch notwendige Maßnahmen. In Bus und Bahn gilt ab sofort zudem eine 3G-Regel. Alle Fahrgäste müssen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Gleiches gilt am Arbeitsplatz – ohne 3G-Nachweis dürfen Bedienstete derzeit nur aus dem Home-Office arbeiten.

Niedersachsen steuert auf Warnstufe 2 zu

Die niedersächsische Hospitalisierungsrate ist am Donnerstag von 6,3 auf 6,6 gestiegen. Sollte der Wert über der kritischen Marke von 6 bleiben, könnte schon ab dem 1. Dezember die Warnstufe 2 in Kraft treten. Mit ihr würde in vielen Bereichen die „2-G-plus-Regel“ gelten. Geimpfte und Genesene müssten sich dann zusätzlich testen, um ins Restaurant oder zum Sport zu gehen.

Der Anteil von Covid-19-Patienten auf den niedersächsischen Intensivstationen lag am Donnerstag bei durchschnittlich 8,6 Prozent (Vortag: 8,0).

Von der Redaktion