Corona in Wolfsburg: Was ist zu Ostern erlaubt, was ist verboten?

In Zeiten der Corona-Epidemie gelten feste Regeln. Dazu gehört vor allem: ein Mindestabstand von 1,5 Metern für Personen, die nicht zum gleichen Haushalt gehören. Ergänzend dazu hat Ministerpräsident Stephan Weil die Bürger dazu aufgerufen, Kontakte zu Verwandten und Freunden möglichst stark einzuschränken – auch an den Osterfeiertagen.

Die Landesregierung hat am Dienstag einige Regelungen noch einmal präzisiert und ergänzt. Aber nicht alles ist verboten. Hier finden Sie die wichtigsten Regeln, was man aktuell tun und nicht tun darf.

Ist es erlaubt, in meinem Haus oder in meiner Wohnung zum Feiern einzuladen?

Das Land macht keine Höchstbegrenzung der Personenzahl bei Zusammenkünften in der eigenen Wohnung oder auf dem eigenen Grundstück. Der Krisenstab bittet aber darum, mögliche Feiern auf so wenig Menschen wie möglich zu reduzieren. Feiern oder Zusammenkünfte mit 20 oder 30 Menschen sind nicht zulässig, auch nicht in Privatwohnungen oder auf Privatgrundstücken, heißt es im Gesundheitsministerium.

Sind Hochzeiten erlaubt?

Die Teilnahme an Hochzeitsfeiern ist erlaubt, jedoch nur im engsten Familien- und Freundeskreis, der insgesamt höchstens zehn Personen umfassen darf.

Darf man an Beerdigungen teilnehmen?

Es gilt die gleiche Regelung wie bei Hochzeitsfeiern: engster Freundes- und Familienkreis, höchsten zehn Personen.

Darf mein Kind mit Freunden spielen?

Ja. Jede Familie sollte aber darauf achten, dass die Kontakte auf so wenig Freunde wie möglich beschränkt bleiben.

Zwei Kinder dürfen auch draußen spielen, im eigenen Garten oder auf Grünflächen. Verboten ist aber auch über die Osterfeiertage das Spielen auf Spiel- und Bolzplätzen.

Wie ist die Begleitung Sterbender geregelt?

Besuche zur Begleitung sterbender Angehöriger sind im Grundsatz erlaubt. Zahlenbegrenzungen gibt es dabei nicht. Üblicherweise kämen zur Begleitung eines sterbenden Menschen nur kleine Gruppen zusammen, sagte Schröder. Nach den neuen Regelungen soll es auch weiterhin möglich sein, sterbende Angehörige in einem Alten- oder Pflegeheim zu besuchen.

Darf ich mich mit Freunden zum Kartenspielen treffen?

Nein. Sicher ist es irgendwie möglich, mit einem Abstand von 1,5 Metern Karten zu spielen. Aber über die Karten haben die Spieler Kontakt zueinander.

Gelten die Kontaktsperren auch für Menschen, die nachweislich immun sind?

Die ersten Antikörpertests werden bei Medizinpersonal durchgeführt. Diese Tests sind noch nicht zuverlässig und auch noch nicht flächendeckend verfügbar – an die Kontaktbeschränkungen müssen sich daher alle halten.

Darf ich mich mit Freunden zum Spaziergang treffen?

Mit Abstand und der Beschränkungen auf eine Freundin oder einen Freund ist das kein Problem.

Was machen Hundehalter beim geltenden Leinenzwang?

Für Hundehalter gilt Leinenzwang. Wie soll man es vermeiden sich dabei nicht näher zu kommen als 1,5 Meter? Die Antwort: In dem man die 1,5 Meter einfach einhält. Und wenn sich spielende Hunde mit ihren Leinen verknoten, dann sollte sich nur eine Person um das Entwirren der Situation bemühen.

Darf ich meine Mutter im Rollstuhl durch den Park schieben?

Die Unterstützung von älteren Menschen, insbesondere mit Einschränkungen, ist nicht nur zulässig, sondern auch besonders wichtig. Allerdings sollte jedem klar sein, dass gerade bei älteren Menschen die Einhaltung der Hygieneregeln besonders wichtig ist.

Darf ich eine Radtour oder Radtraining machen?

Außerhalb des engen Familienkreises dürfen Training oder Radausflüge nur mit maximal zwei Personen stattfinden. Die Familie darf natürlich auch mit allen im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen eine Radtour machen.

Gilt die Abstandsregel auch für Jogger?

Natürlich. Covid-19 wird vor allem über die sogenannte Tröpfcheninfektion übertragen. Dieser Übertragungsweg funktioniert beim Sport besonders gut.

Darf ich in Parks oder auf anderen öffentlichen Anlagen grillen?

Nein. Menschenansammlungen auf öffentlichen Flächen sind derzeit nicht erlaubt.

Darf ich mich im Supermarkt mit anderen Menschen unterhalten?

Natürlich darf sich im Supermarkt oder auch auf Wochenmärkten unterhalten werden. Aber auch hier gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern.

Wie halte ich in engen Gänge im Supermarkt genügend Abstand?

Die Supermärkte sorgen bereits mit Zugangsbeschränkungen dafür, dass die Läden nicht zu voll sind. Natürlich kann man Begegnungen nicht immer vermeiden. Es ist aber möglich, die Öffnungszeiten etwa am frühen Morgen oder am späteren Abend voll auszuschöpfen, dann ist in den meisten Supermärkten weniger los.

Dürfen Lebensmittelgeschäfte an den Feiertagen öffnen?

Ja, das ist erlaubt. Damit soll der Einzelhandel die Möglichkeit bekommen, die Kundenströme besser steuern zu können. Von der Möglichkeit haben bisher aber nur sehr wenige Einzelhändler Gebrauch gemacht.

Bus, Bahn oder doch lieber das Auto ? Welches Transportmittel wird jetzt empfohlen?

Der Krisenstab rät vor allem dazu, möglichst zu Hause zu bleiben. Wenn dies nicht möglich ist, dann ist die Fahrt im Auto genauso zulässig wie die Fahrt mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Auch dort gelten die Abstandsregeln, die zu Stoßzeiten tatsächlich nicht immer eingehalten werden können.

Insofern ist es auch immer eine individuelle Frage, welches Transportmittel am sichersten ist. Wer mit einer Vorerkrankung zur Risikogruppe gehört, für den ist das eigene Auto deutlich geeigneter, um sich vor einer Ansteckung zu schützen.

Empfiehlt das Land, in der Öffentlichkeit Masken zu tragen?

In Niedersachsen gibt es hierzu keine Verpflichtung. Gerade bei den hochwertigen Schutzmasken ist es dem Land wichtig, dass sie nicht zum Einkaufen verschwendet werden. Sie sollen in ausreichenden Mengen dem medizinischen Personal zur Verfügung stehen.

Gegen das Tragen einer selbst genähten Mund-und-Nasen-Gesichtsmaske hat der Krisenstab nichts einzuwenden. Solche Masken können zum Schutz von anderen beitragen, wenn jemand selbst infiziert ist. Sie haben auch eine sensibilisierende Wirkung im Umgang miteinander.

Darf ich noch mein Auto waschen?

Ja, Autowaschanlagen dürfen ab sofort wieder öffnen, egal ob zur privaten oder dienstlichen Nutzung. „Wir haben uns überzeugen lassen, dass es hier praktisch zu keinen Nahkontakten zwischen Personen kommt“, sagte Claudia Schröder vom Krisenstab des Landes.

Wer kontrolliert die Einhaltung der Regeln in Wolfsburg ?

Die Polizei war schon am vergangenen Wochenende verstärkt unterwegs. Auch für die Osterfeiertage hat Innenminister Boris Pistorius eine erhöhte Polizeipräsenz angekündigt.

Wie beweise ich, dass ich mit meiner Familie unterwegs bin?

Die Behörden empfehlen, grundsätzlich einen Personalausweis dabei zu haben.

Welche Strafen gelten bei Nichtbeachtung der Regeln?

Es sollen Geldbußen verhängt werden, wenn die Regeln nicht eingehalten werden. Die Höhe ist aber noch unklar. Der Rahmen, den die einzelnen Kommunen ausschöpfen können liegt zwischen 2.500 und 25.000 Euro. Die Landesregierung erarbeitet derzeit einen Bußgeldkatalog, der dann in ganz Niedersachsen gelten soll.

Laut einem Entwurf vom vergangenen Freitag würden für das Nichteinhalten der Abstandsregeln in der Öffentlichkeit zum Beispiel 150 Euro fällig, für Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen 200 bis 400 Euro pro Nase. Wer sein Restaurant trotz Verbotes dennoch öffnet, müsste dem Entwurf zufolge 4000 bis 10 000 Euro berappen. Noch ist dieser Entwurf aber noch nicht von der Landesregierung beschlossen.

Ostern : Wo kann ich Blumen für den Osterstrauß kaufen?

Die Blumenläden dürfen öffnen. Der Verkauf von Blumen auf Wochenmärkten bleibt dagegen weiterhin untersagt.

Ostern : Sind die Kirchen in Wolfsburg geöffnet und finden Gottesdienste statt?

Das ist nicht grundsätzlich verboten. Allerdings dürfen keine Gottesdienste stattfinden. Stille Gebete mit dem gebotenen Abstand sollen aber möglich sein. „Wir sehen da keine Gefahr“, sagte Schröder.

Darf ich zu Ostern meine Eltern zu mir nach Hause einladen?

Grundsätzlich Ja. Aber die Experten des Krisenstabs der Landesregierung raten, weiterhin die sozialen Kontakte auf das absolut Nötigste zu beschränken. Besuche im engsten Familienkreis und unter Lebenspartnern sowie mit wenigen engen Freunden sind zu Ostern und auch an anderen Tagen in Niedersachsen erlaubt.

Aber jeder sollte genau abwägen, das gilt besonders, wenn Risikogruppen betroffen sind, also beispielsweise Großeltern. Jeder Besuch sollte nach Möglichkeit auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Darf ich zu Ostern Eltern oder Großeltern im Pflegeheim besuchen?

In Niedersachsen gilt, wie auch in den anderen Bundesländern, ein Betretungsverbot für Pflegeheime und für Krankenhäuser. Das heißt, jeglicher Besuch ist verboten – auch Ostern. Denn der Schutz alter und kranker Menschen sowie der Mitarbeiter in diesen Einrichtungen hat höchste Priorität.

Der Chef des niedersächsischen Krisenstabs, Heiger Scholz, macht Vorschläge für andere Kontaktmöglichkeiten: Ein liebevoller Brief, ein Päckchen mit Osterleckereien oder ein gemaltes Bild von Kindern könnten auch verdeutlichen, dass die Menschen in Pflegeheimen von ihren Angehörigen nicht vergessen wurden.

Viele Menschen würden gern mit ihrer Familie im Harz oder in anderen Gegenden spazieren gehen. Was rät das Land?

Wandern und spazieren gehen sind nicht ausgeschlossen. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass auf den Wegen und an Rastplätzen der Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Wanderern und Spaziergängern nicht unterschritten wird. Der Krisenstab rät, Wege zu suchen, die für Wanderer und Spaziergänger nicht zu den Klassikern gehören. Dort trifft man weniger Menschen.

Darf ich mit Seilbahnen fahren?

Nein, per Allgemeinverfügung ist der Betrieb der Seilbahnen ab sofort untersagt. Denn dort kommen sich die Fahrgäste so nah, dass das Infektionsrisiko sehr hoch ist.

Kurzurlaub über Ostern : Darf ich ins Wendland , nach Cuxhaven oder auf eine Ostfriesischen Insel ?

Für die Ostfriesischen Inseln gilt weiterhin ein Betretungsverbot für Touristen, die Landkreise kontrollieren den Zugang zu den Fähren. Wer eine Zweitwohnung in Niedersachsen hat, darf dort auch Übernachten. Ferienwohnungen und Hotelzimmer dürfen derzeit aber nicht zu touristischen Zwecken vermietet werden.

Welche Strafen drohen bei Regel-Verstößen?

Nach anderen Bundesländern hat nun auch Niedersachsen einen Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen vorgelegt. Wer sich nicht an den Mindestabstand von 1,5 Metern im Freien hält, soll 150 Euro zahlen. Bei unzulässigen Treffen von mehr als zwei Menschen sind 200 bis 400 Euro pro Person fällig.

Restaurantinhaber, die entgegen der Regeln öffnen, müssen 4000 bis 10.000 Euro zahlen. Wer sich dort zum Essen oder Trinken hinsetzt, riskiert ein Bußgeld von 150 Euro.

Von RND/dpa/mak/ewo