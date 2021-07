Corona in Wolfsburg: Stadt lädt zu digitaler Gedenkstunde

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg lädt gemeinsam mit weiteren Akteuren und Akteurinnen der Zivilgesellschaft am Freitag, 16. Juli, von 19 bis 20 Uhr zu einer Online-Veranstaltung ein, die an die vergangenen Monate der Corona-Pandemie erinnert. Titel: „Trauer, Trost und Zuversicht – Corona in Wolfsburg“. Moderiert wird die Gedenkstunde von Michael Meeske, Geschäftsführer der VfL Wolfsburg Fußball GmbH.

Berichte aus Pflege, Seelsorge, Kultur und Handel

Neben Oberbürgermeister Klaus Mohrs werden Christian Berndt (Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen), Thomas Hoffmann (Pfarrei St. Christophorus), Ulrich Lincoln (Propstei Vorsfelde), Dimitri Tukuser (Liberale Jüdische Gemeinde) und Mourtada Djemai (Islamisches Kulturzentrum) zu Wort kommen. Ein Duo der Musikschule Wolfsburg wird musizieren. Hauptbestandteil der Veranstaltung werden Berichte aus Pflege, Seelsorge, Familie, Kultur, Bestattungswesen und Einzelhandel sein.

„Die Pandemie hat unser Leben im dienstlichen und privaten Bereich völlig verändert und uns alle gefordert“, sagt Klaus Mohrs. „Wolfsburg war gerade zu Beginn der Pandemie mit dem Corona-Ausbruch im Hanns-Lilje-Heim besonders stark betroffen – eine Situation, wie ich sie vorher noch nie erlebt habe. Viele sind in dieser Krisenzeit über sich hinausgewachsen. Ich finde es wichtig, dass wir trotz der Freude über Lockerungen nicht vergessen, was die Pandemie mit uns und vielen Menschen in unserer Stadt gemacht hat. Dennoch wollen wir den Anlass auch nutzen, um zuversichtlich nach vorne zu blicken.“

Die Veranstaltung wird rein digital stattfinden. Um für möglichst viele Menschen zugänglich zu sein, wird die Veranstaltung live gestreamt: auf www.wolfsburg.de/gedenkveranstaltung.

