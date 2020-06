Wolfsburg

Wie ist die aktuelle Situation rund um die Corona-Pandemie in Wolfsburg? Um diese Frage hat sich die Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses am Mittwoch gedreht. Die gute Nachricht vorweg: Seit Sonntag verzeichnet die Stadt nur eine Neuinfektion.

„Die Zahlen stagnieren zum Glück, aber die Pandemie ist noch nicht überwunden“, sagte Sozialdezernentin Monika Müller. Insgesamt verzeichnet Wolfsburg 370 Infizierte seit Beginn der Pandemie. Von ihnen sind 277 bereits genesen und 51 verstorben.

Pandemie hat Auswirkungen auf Arbeitsmarkt

Ein Thema für die Zukunft werden laut Müller die Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeitsmarkt: Es gebe einen signifikanten Anstieg der Anträge auf Arbeitslosengeld II im Jobcenter.

Situation in Flüchtlingsunterkünften

Zur aktuellen Situation in den Flüchtlingsunterkünften, die zuletzt durch Corona-Infektionen aufgefallen waren, betonte Müller: „Die Flüchtlingsheime sind keine Hotspots.“ Lothar Laubert, Leiter des Geschäftsbereichs Soziales und Gesundheit verteidigte die Einrichtung einer Quarantänestation in der Asylunterkunft im Heinrichswinkel. Die Flüchtlinge könnten dadurch die gesamte Anlage nutzen und es müssten nicht mehr Menschen in Quarantäne als notwendig. Während die Flüchtlingshilfe anfangs über Widerstände unter den Bewohnern berichtete, betonte Laubert: „Es gibt aktuell kaum Beschwerden.“

Hohe Arbeitsbelastung im Gesundheitsamt

Ausführlich besprach der Ausschuss darüber hinaus die Situation im Gesundheitsamt. Derzeit könne das Amt 100 bis 200 Abstriche pro Tag durchführen. Ein Problem stellt allerdings die Arbeitsbelastung dar: Im März und April leisteten 20 Mitarbeiter über 1350 Überstunden. Zusätzliche Kräfte sollen jetzt Abhilfe schaffen: Es werden dauerhaft zwei weitere Verwaltungskräfte und zwei zusätzliche Gesundheitsaufseher für das Gesundheitsamt beantragt. Seit Beginn der Krise sind zudem bis zu 15 Personen aus anderen Geschäftsbereichen und dem Klinikum im Gesundheitsamt eingesetzt. Für die Kontaktverfolgung schult die Verwaltung aktuell 40 weitere städtische Mitarbeiter.

„Vorsichtige Entspannung“

Susanne Deimel berichtete aus Sicht des Senioren- und Pflegestützpunktes über die Auswirkungen der Pandemie. In den Tagespflege-Einrichtungen und den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen laufe der Betrieb mittlerweile wieder an, Deimel sprach von einer „vorsichtigen Entspannung“.

Dr. Jennifer Siemann vom sozialpsyichatrischen Dienst gab einen Ausblick auf die möglichen psychischen Folgen der Pandemie. Konkrete Zahlen nannte sie noch nicht, die Praxen hätten aber „gut zu tun“ gehabt.

