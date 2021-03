Wolfsburg

Der Ruf nach lokalen Lockerungen wird lauter – der Inzidenzwert in Wolfsburg gibt es her: Er lag am Freitag bei 46,6. Die Stadt Wolfsburg meldete sieben Corona-Neuinfektionen. Das sind im Vergleich zum Donnerstag elf weniger.

Die Gesamtzahl der Infizierten seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Wolfsburg im vergangenen März beträgt jetzt 2096, davon gelten 1917 Personen als genesen. An oder mit dem Virus sind in der VW-Stadt 69 Menschen verstorben. Laufende Corona-Fälle gibt es 110.

Am Montag eröffnet das Klinikum Wolfsburg ein Corona-Schnelltestzentrum. Einmal wöchentlich können sich Bürgerinnen und Bürger kostenlos testen lassen. Ziel ist es, bald verantwortungsvoll Kultureinrichtungen und Einzelhandel zu öffnen.

