Wolfsburg

Der Bundestag hat am Freitag umfassende Lockerungen bei den Corona-Regeln beschlossen, gleichzeitig liegen die Infektionszahlen auf Rekordniveau. Das Klinikum Wolfsburg und Betreiber von Pflegeheimen berichten von Personalknappheit.

„In vielen Bereichen des Klinikums ist die personelle Lage derzeit sehr angespannt“, berichtet Sprecher Thorsten Eckert. Zwar sei die Versorgung durch Notfall- und Pandemiekonzepte sowie „die hohe Einsatzbereitschaft“ der Beschäftigten gesichert. „In einigen Bereichen des Klinikums haben wir allerdings Personal zusammenziehen beziehungsweise Dienstpläne anpassen müssen“, so Eckert weiter. Das Klinikum habe seine Kapazitäten anpassen müssen. Sprich: Es gibt Ausfälle bei geplanten Operationen.

Zehn Prozent Personalausfall in Pflegeheimen durch Corona

Auch in den Pflegeheimen ist die personelle Lage „sehr angespannt“, sagt Vorstand Thorsten Rückert vom DRK-Kreisverband Wolfsburg. „Wir haben rund zehn Prozent Ausfall bei unseren Mitarbeitenden durch Infektionen und daraus resultierende Quarantänen.“ Hinzu kämen die üblichen Krankheitsfälle. Auch Rückert spricht von hohem Engagement der Beschäftigten über das normale Maß hinaus, womit der Betrieb sichergestellt sei.

Pflegeheime: In den Einrichtungen des DRK sind derzeit zehn Prozent der Mitarbeitenden an Corona erkrankt beziehungsweise sind in Quarantäne. Quelle: Sebastian Willnow/dpa

In den Gesundheitseinrichtungen kommt erschwerend hinzu, dass ungeimpfte Beschäftigte dort seit Mittwoch wegen der einrichtungsbezogenen Impflicht beim Gesundheitsamt gemeldet werden müssen. Beim DRK beläuft sich der Anteil des betroffenen Personals nach eigenen Angaben auf weniger als fünf Prozent. „Darunter sind auch Mitarbeitende, die bereits Termine für ihre Vollschutzimpfung haben“, betont Rückert. Der Einsatz erfolge gemäß der gesetzlichen Vorgaben.

Meldeverzug durch hohen Krankenstand beim Gesundheitsamt

Wie hoch der Krankenstand in der Berufsfeuerwehr ist, verrät die Stadt auf Anfrage nicht, verweist stattdessen auf ein abgestuftes Konzept, welche die Ausfälle durch Krankheit und Quarantäne entsprechend kompensiere.

Auch die Stadtverwaltung selbst ist betroffen. Wegen des hohen Krankenstands im Gesundheitsamt könnten deutlich weniger Corona-Fälle erfasst werden – trotz Schichtarbeit am Wochenende. Der aktuelle Meldeverzug werde sich noch auf unbestimmte Zeit hinziehen. „Der Krankenstand bei den Beschäftigten der Verwaltung ist aktuell höher als zu vergleichbaren Zeitpunkten in anderen Jahren“, hieß es auf Anfrage der WAZ. Jedoch lasse sich nicht feststellen, wie viele der Abwesenheiten auf eine Coronainfektion zurückzuführen seien, betont die Stadt.

Langes Warten auf die Quarantäne-Verordnung

Viele an Corona erkrankte Wolfsburgerinnen und Wolfsburger müssen derzeit lange auf ihre Quarantäne-Verordnung warten. Doch das liegt nicht nur am Gesundheitsamt . Dessen Mitarbeitenden brauchen einen positiven PCR-Test, um die Verordnung zu erstellen zu können. Und für das PCR-Testergebnis sollten sich Bürgerinnen und Bürger an die Testzentren wenden. Doch auch dort gibt es Personalausfälle durch Corona.

Etwa jeder zehnte Corona-Test positiv

So sind beispielsweise auch eine „niedrige einstellige Zahl“ von Beschäftigten am Drive-In-Testzentrum in der Autostadt in Quarantäne. „Wir haben unsere Abläufe so umstrukturiert, dass wir das Hauptaugenmerk auf die Durchführung und zeitnahe Auswertung von PCR Testungen gelegt haben“, so Geschäftsführer Georg Hecht vom Sanitätsdienst Ruhrmedic. Die Ergebnisse sollen binnen 48 Stunden vorliegen.

Anderswo blieb das Personal bislang verschont. „Im Moment sind glücklicherweise alle gesund, die testen“, so Katrin Meyer von der Galerie-Apotheke in der City-Galerie. Wie lange das anhalte, sei abzuwarten. Derzeit falle etwa jeder zehnte Test positiv aus.

Schlange am Testzentrum: Wolfsburgerinnen und Wolfsburger müssen derzeit lange auf ihr PCR-Testergebnis warten. Quelle: Britta Schulze

Bis zu sieben Tage Wartezeit auf PCR-Tests

Die Stadt informierte jüngst auf Facebook, dass für die Auswertung von PCR-Tests derzeit „bis zu sieben Tage“ benötigt würden. Was Arbeitnehmer in die Bredouille bringt, denn in den Unterlagen, die das Gesundheitsamt per Post zustellt, befindet sich auch die Bescheinigung für den Arbeitgeber. Die Sozialen Medien sind voll mit Unmutsbekundungen von Menschen, die auf ihr Testergebnis warten.