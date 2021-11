Nachdem die Wolfsburger Inzidenz am Wochenende über 300 gestiegen ist, ist sie am Montag wieder auf 246,3 gesunken. Das Robert-Koch-Institut meldete keine Neuinfektion im Vergleich zu Sonntag. Trotzdem steht jetzt fest, dass ab Mittwoch Warnstufe 2 in Kraft tritt.