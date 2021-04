Wolfsburg

Mit 69 gemeldeten Neuinfektionen am Mittwoch steigt der Inzidenzwert in Wolfsburg auf 231,1 pro 100 000 Einwohner. Im Vergleich zum Dienstag sind das 25 mehr Neuinfektionen.

Am Dienstag vermeldete die Stadt zudem zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus in Wolfsburger Pflegeheimen. Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt jetzt 3197. Die Berechnung der Zahl der aktuell laufenden Fälle wird laut Stadt aktuell umgestellt und bis auf Weiteres nicht veröffentlicht.

Gesundheitsamt verhängt Quarantänemaßnahme in der Oberschule

Am Dienstagabend hat das Gesundheitsamt eine Quarantäne in der Wolfsburger Oberschule verhängt: Die Klasse 10 E bleibt bis einschließlich zum 30. April zu Hause. Die Stadt empfiehlt, Geschwisterkinder der Schülerinnen und Schüler, die eine Schule oder Kita besuchen, in Absprache mit der Schulleitung bzw. Kitaleitung ebenfalls zu Hause zu lassen.

Seit etlichen aufeinanderfolgenden Tagen hat die VW-Stadt die Schwelle einer Inzidenz von 100 überschritten. Mit einer einheitlichen Notbremse will der Bund die Schutzmaßnahmen gegen Corona mit dem neuen Infektionsschutzgesetz künftig einheitlich regeln. Geplant sind schärfere Maßnahmen und auch neue Ausgangssperren drohen. Die Stadt Wolfsburg hatte bereits kurz vor Ostern eine Ausgangssperre eingeführt. Zwei eingereichten Eilanträgen gegen die Regelung gab das Verwaltungsgericht Braunschweig statt, allerdings erst kurz bevor die Ausgangssperre am 13. März regulär endete. Die Ausgangssperre nach der Corona-Notbremse des Bundes soll von 22 bis 5 Uhr gelten. Ausnahmen gibt’s bei „gewichtigen Gründen“ wie medizinischen Notfällen. Joggen und Spaziergänge sollen bis Mitternacht erlaubt bleiben, allerdings nur alleine.

Derweil macht die Stadt Druck beim Impfen, am kommenden Samstag und Sonntag findet im Impfzentrum (CongressPark) ein langes Impfwochenende statt. Knapp 30 000 Wolfsburger haben bereits eine Impfung mit den Vakzinen Astrazeneca, Biontech und Moderne erhalten (Stand Montag).

