Wolfsburg

Die Inzidenz in Wolfsburg steigt weiter: Am Sonntag meldet das Robert-Koch-Institut sechs Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz klettert dadurch auf 16,1 – am Samstag lag sie bei 11,3. Am Wochenende gab es damit zehn gemeldete Neuinfektionen, in den letzten sieben Tagen 20. Damit wurde erneut in der VW-Stadt die Marke von zehn überschritten, es könnten ab nächster Woche wieder Einschränkungen im Bereich der privaten Treffen geben.

Sollte die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Werktagen bei über zehn liegen, sieht die niedersächsische Corona-Verordnung leicht verschärfte Corona-Regeln vor. Anfang Juli gab es in Wolfsburg diesen Fall bereits – da allerdings hat die Stadt darauf verzichtet, weil die Neuinfektionen und der Ausbruch räumlich begrenzbar waren, argumentierte die Stadt. Diese Ausnahme von der Regel macht eine im Juni in Kraft getretene Klausel in der Verordnung möglich: Sie erlaubt Städten und Landkreisen die niedrigere Regel-Stufe beizubehalten, wenn das Infektionsgeschehen räumlich abgrenzbar ist und keine Gefahr der Verbreitung besteht.

4050 Menschen haben sich in Wolfsburg seit Beginn der Pandemie infiziert

Seit Beginn der Pandemie haben sich damit 4050 Menschen in Wolfsburg mit dem Coronavirus infiziert. 87 starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Aktuelle Maßnahmen des Gesundheitsamtes

Momentan gibt es an zwei Wolfsburger Schulen Quarantäne-Maßnahmen: Die Klasse 1a der Grundschule Wendschott muss bis einschließlich 19. Juli in Isolation bleiben. Außerdem sind die Kurse katholische Religion, Biologie und der Leistungskurs Erdkunde des zwölften Jahrgangs der Leonardo da Vinci Gesamtschule noch bis zum 16. Juli in Quarantäne.

Appell an Fußball-Fans: „Lasst Euch testen!“

Zudem appelliert Oberbürgermeister Klaus Mohrs an alle Fußballfans, die am Sonntag ab 21 Uhr das EM-Finale im Rahmen von kleineren Public Viewings verfolgen wollen, dennoch Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. „Die italienischen Fans verbindet eine ganz besondere Art der Lebensfreude. Geselligkeit lässt sie zusammenrücken und gerne im großen Rahmen feiern. Ich bin froh, dass wir, gemeinsam mit dem Hallenbad und der WMG, kurzfristig eine Lösung gefunden haben, den italienischen Fans ein corona-konformes sicheres Angebot machen zu können. Dennoch ist meine eindringliche Bitte an alle Fans: Geht auf Nummer sicher und lasst euch vorher testen“, so Mohrs.

Delta herrscht in Wolfsburg vor

Vor einigen Tagen hatte die Stadt bekannt gegeben, dass derzeit 80 bis 90 Prozent der Corona-Fälle von der Delta-Variante des Virus ausgelöst wurden. Sie gilt als ansteckender als die bis dato in Deutschland vorherrschende Alpha-Variante.

Von der Redaktion