Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montag eine Inzidenz von 277 und null Corona-Neuinfektionen für Wolfsburg gemeldet. Ab Montag verschärft das Klinikum die Zutrittsregeln und die sogenannte Weihnachtsruhe wird verlängert.

