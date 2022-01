Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstag 181 neue Corona-Fälle und zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona für Wolfsburg. Die Inzidenz steigt wieder auf 495.

Corona-Patient auf der Intensivstation: Das RKI meldet am Dienstagmorgen zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 in Wolfsburg. Quelle: dpa