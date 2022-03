Wolfsburg

Die Corona-Situation in Wolfsburg ist weiter angespannt: Am Mittwoch lag die Inzidenz bei 1915,4, das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete drei weitere Todesfälle. In den Pflegeheimen gibt es derzeit insgesamt 56 Infektionen, auch das Klinikum muss viele Patienten mit Covid-19 behandeln. Trotzdem sollen ab Freitag weitere Corona-Lockerungen in Kraft treten. Aus Sicht der Stadt ist das kein Widerspruch. Gesundheitsdezernentin Monika Müller und Dr. Volker Heimeshoff, Leiter des Geschäftsbereichs Gesundheit, haben am Mittwoch in einem Pressegespräch aber dennoch vor hohen Infektionszahlen bei älteren Menschen gewarnt.

Klinikum muss wieder mehr Patienten wegen Corona behandeln

Monika Müller Quelle: Britta Schulze

„Die Inzidenz ist nicht mehr der ausschlaggebende Faktor“, betonte Müller. Denn: Der Wert sei zwar hoch, aber nicht so hoch, dass die medizinische Versorgung gefährdet sei. Mit Blick auf das Klinikum erklärte die Gesundheitsdezernentin: „Wir sind gut ausgelastet, aber nicht überlastet.“ Am Mittwoch waren 20 Personen mit Covid-19 auf der Normalstation, drei weitere auf der Intensivstation in Behandlung. Außerdem sind acht Kinder mit dem Virus im Klinikum. Zuletzt sei die Zahl derjenigen, die aufgrund von Corona im Krankenhaus sind, wieder angestiegen, berichtete Müller.

Ein wichtiger Grund dafür: Lange Zeit spielte sich das Infektionsgeschehen vor allem bei Kindern und Jugendlichen ab. Jetzt steigen die Zahlen in den älteren Altersgruppen wieder, weil das Virus in den Familien weitergetragen wird. Bei den Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern zwischen 65 und 79 Jahren liegt die Inzidenz laut Heimeshoff momentan bei rund 600. Die Entwicklung macht sich auch in den Pflegeheimen bemerkbar, wo die Zahl der Infizierten ebenfalls steigt. „Zum Glück haben wir bei den meisten keine schweren Verläufe, was auch an den Impfungen liegt“, sagte Müller.

Besuchsverbote in Heimen sind momentan kein Thema

Dr. Volker Heimeshoff Quelle: Roland Hermstein

Wichtig sei, da sind sich Heimeshoff und Müller einig, die vulnerablen Gruppen weiter bestmöglich zu schützen. Ein erneutes Besuchsverbot oder ein Appell, Besuche im Heim zu vermeiden, ist Heimeshoff zufolge aber „nicht im Gespräch“. Die Stadt setze stattdessen auf eine längere Absonderung von Infizierten in Heimen, da ältere Menschen oft länger infektiös sind als jüngere. Das RKI empfiehlt für Bewohnerinnen und Bewohner von Heimen eine 14-tägige Isolierung.

Die Stadt hofft außerdem, dass die Mitte März in Kraft tretende einrichtungsbezogene Impfpflicht positive Effekte hat. Bislang ungeimpftes Gesundheitspersonal versucht die Verwaltung mit dem Proteinimpfstoff Novavax doch noch von einer Impfung zu überzeugen. Für die am Sonntag startenden Impfungen gibt es bislang rund 160 Anmeldungen.

Appell, weiter Maske zu tragen

Gesundheitsdezernentin Müller hob darüber hinaus die Wichtigkeit von Schnelltests vor dem Besuch von Heimen und dem Klinikum hervor. Sie betonte zudem: „Die Lockerungen bedeuten nicht Maskenverzicht. Die Menschen sollten die Masken weiter tragen.“

Um den Schutz der Bewohner in den Heimen zu erhöhen, bereitet die Stadt die zweite Booster-Impfung vor. Derzeit frage man den Bedarf ab, erklärte Heimeshoff. Auch für Menschen, die nicht mobil sind und zu Hause wohnen, sei ein Impf-Angebot durch die mobilen Teams in Vorbereitung. Der Leiter des Geschäftsbereichs Gesundheit geht davon aus, dass es in dieser Gruppe einige Personen gibt, die „einen unvollständigen oder gar keinen Impfschutz haben.“

Durch den Krieg in der Ukraine ist die Aufmerksamkeit für die Pandemie gesunken. Dass sie dadurch aber nicht vorbei ist, war wohl auch eine Botschaft, die Müller und Heimeshoff durch das Gespräch am Mittwoch senden wollten. „Es ist ein Ist-Stand“, erklärte Müller. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.