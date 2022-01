Wolfsburg

Seit Tagen steigen die Corona-Infektionszahlen in Wolfsburg weiter an. Am Mittwoch hat das Robert-Koch-Institut (RKI) mit 750,2 einen neuen Höchststand gemeldet. Weil die Entwicklung bundesweit ähnlich ist, werden in den Laboren die Kapazitäten zur Auswertung von PCR-Tests knapp. Wie steht es aktuell um die Verfügbarkeit der Tests in Wolfsburg?

Von der Corona-Welle sind in der VW-Stadt momentan insbesondere Kinder und Jugendliche betroffen: In der Altersgruppe zwischen elf und 18 Jahren liegt die Inzidenz laut der Stadt bei 1711,7. Bei den Sechs- bis Zehnjährigen ist sie bis auf 1950,9 geklettert (Stand: 25. Januar). Gerade Schülerinnen und Schüler benötigen daher besonders oft PCR-Tests zur Bestätigung oder zum Ausschluss einer Corona-Infektion.

Aktuell liegen PCR-Test-Ergebnisse nach ein bis zwei Tagen vor

Stadtsprecherin Elke Wichmann Quelle: Stadt Wolfsburg

Aktuell haben die niedersächsischen Labore dafür noch die notwendigen Kapazitäten. Krisenstabsleiter Heiger Scholz erklärte in der Landespressekonferenz am Dienstag, dass die Auslastung momentan „etwa bei 80 Prozent“ liege. Auch in Wolfsburg bekommen Betroffene derzeit noch zeitnah ihre Testergebnisse. „Durchschnittlich dauert es derzeit ein bis zwei Tage, bis das Ergebnis eines PCR-Tests vorliegt“, sagt Stadtsprecherin Elke Wichmann.

Ob es dabei bleibt, ist jedoch ungewiss: „Aufgrund der aktuellen bundesweiten Verknappung an Laborkapazitäten ist allerdings nicht gesichert, ob und inwieweit PCR Testungen bei Angehörigen des Schulbetriebs künftig wie bisher stattfinden werden.“

Denn: Bund und Länder haben schon am Montag beschlossen, dass aufgrund der hohen Infektionszahlen künftig nur noch bestimmten Gruppen Anspruch auf einen PCR-Test haben. Welche Personen konkret dazu gehören, ist noch unklar. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil erklärte gegenüber dem NDR, er gehe davon aus, dass die Erarbeitung einer neuen Teststrategie „einige Wochen“ in Anspruch nehmen werde. Einig ist sich die Politik aber darin, dass Risikopatienten und Mitarbeitende in Krankenhäusern oder Pflegeheimen weiterhin PCR-Tests erhalten sollen.

Chancen auf Priorisierung von Schulen stehen schlecht

Für die Schulen könnte es mit den Tests hingegen bald schlecht aussehen: Einer PCR-Priorisierung von Lehrkräften und Erziehern in Kitas hat das Land bereits eine Absage erteilt. Krisenstabsleiter Scholz erklärte am Dienstag: „Da muss man einfach sagen, dass weder Erzieherinnen noch Kinder noch Lehrer besonders gefährdet sind.“

Wichtig ist in diesem Zusammenhang allerdings: Spezielle Corona-Maßnahmen greifen in den Schulen schon jetzt, bevor ein positiver PCR-Test vorliegt. Sobald eine Schülerin oder ein Schüler ein positives Selbsttest-Ergebnis hat, müssen sich laut der Stadt alle Mitglieder einer Lerngruppe – auch geimpfte und genesene – täglich vor der Schule selbst testen und vermehrt auf Symptome achten.

Von Melanie Köster