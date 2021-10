Wolfsburg

Eigentlich könnte man in Wolfsburg wieder loslegen mit Veranstaltungen. Doch einige Vereine sind noch vorsichtig damit. Die Unsicherheit, wie sich die Infektionszahlen und damit die Hygiene-Vorschriften entwickeln, ist weiterhin groß. Dadurch fehlten die Planungssicherheit und der zeitliche Vorlauf.

Eine gute Veranstaltung braucht ausreichend Zeit zum Planen. Das kann Monate dauern. Der Wolfsburger Kanu-Club muss zum Beispiel schon jetzt anfangen, das Drachenboot-Rennen auf dem Allersee vorzubereiten. Im September 2022 soll es nach der Corona bedingten Pause wieder stattfinden. „Wir sprechen mit Sponsoren, sichern uns die nötige Veranstaltungstechnik“, erklärt Andreas Höhne aus dem Planungsteam des Wolfsburger Drachenboot Cups.

Drachenboot-Rennen auf dem Allersee wieder 2022?

Im Mai sind dann feste Zusagen fällig. Findet das Drachenboot-Rennen dann wegen Corona doch nicht statt, muss der Verein trotzdem zahlen. „Das können wir nicht. Dazu fehlt uns das Geld“, sagt Höhne. Das war auch der Grund, warum der Kanu Club in diesem Jahr wieder auf den Drachenboot-Cup verzichtete. Es gab einfach keine Planungssicherheit. Die Kanu-Sportler hoffen, dass sich das 2022 ändert.

Kann er 2021 noch stattfinden? Der Windmühlenberglauf in Fallersleben. Quelle: Britta Schulze/ Archiv

Die Leichtathletik-Sparte des VfB Fallersleben hofft, dass sich die Corona-Lage schon Ende des Jahres weiter entspannt. „Dann könnten wir unseren Windmühlenberglauf noch im November oder Dezember durchführen“, sagt Rudi Schmidt, Sprecher des Laufteams. In einer Sitzung, die in den nächsten Wochen stattfinden soll, wollen die Organisatoren darüber entscheiden.

Windmühlenberglauf im Juli abgesagt

Der Lauf gehört zur Laufcup-Serie und sollte eigentlich am 11. Juli stattfinden. Die Organisatoren haben im Vorfeld geprüft, ob sie ihn durchführen könnten. Doch es gab zu viele Unsicherheitsfaktoren. „Für uns als Verein sowie auch für die Läufer war keine Planungssicherheit gegeben“, so Rudi Schmidt.

Mittlerweile sind einige Monate vergangen. Immer mehr Menschen sind geimpft. „Vielleicht ist der Windmühlenberglauf mit der 2G- oder 3G-Reglung noch in diesem Jahr möglich?“, sagt Schmidt. Aber auch das Wetter müsse mitspielen.

Frühlingswies’n im April 2022 geplant

Die Handballer des VfB Fallersleben haben ihr beliebtes Oktoberfest samt geplanter Hüttengaudi für dieses Jahr abgehakt. Die Rahmenbedingungen dafür seien einfach zu schwierig gewesen. Die Unsicherheit, wie sich das Infektionsgeschehen und damit die Corona-Bestimmungen entwickeln, sei zu groß. Außerdem sei der Aufwand für den Festzelt-Wirt sehr groß gewesen. „Mitarbeiter waren entweder nicht mehr da oder in Kurzarbeit“, erklärt Mit-Organisator Uwe Wacker. Zelte sind eingelagert.

Deshalb wollen die Oberliga-Handball-Herren es im nächsten Jahr mit einer Frühlingswies’n am 2. April 2022 versuchen. Mit 2G-oder 3-Regel. 2G ist für die Oldie-Night des TSV Heiligendorf am 6. November Pflicht. Geimpfte und Genesenen dürfen in die Sporthalle, erklärt Geschäftsführer Sascha Mrotzek. „Diese Regelung können für gut umsetzen“, ist er überzeugt.

Die Oldie-Night gehört zum großem Jubiläumsprogramm, mit dem der TSV im gesamten Jahr seinen 75. Geburtstag feiern wollte. Sie ist eine der wenigen Veranstaltungen, die stattfinden können. Vieles wurde abgesagt. Für 2022 ist der TSV optimistisch. Der Termin für den beliebten Frühschoppen mit der Big Band Tappenbeck ist schon fix für den 6. März 2022.

Von Sylvia Telge