Die Stadt Wolfsburg impft seit einigen Wochen in der City-Galerie. Grundsätzlich sollten Patienten und Patientinnen bei ihrer Hausarztpraxis nach Terminen fragen. Es gibt aber auch Ärztinnen und Ärzte, die Impfungen für alle Interessierten anbieten. In welchen Praxen das geht, erklärt die WAZ. Elisabeth Roeder-Riemke, Vorsitzende des Ärztevereins Wolfsburg, gibt außerdem weitere wichtige Infos rund ums Impfen.

Was ist beim Impfangebot in der City-Galerie zu beachten?

Das Impfangebot in der City-Galerie ist montags bis donnerstags von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Erst-, Zweit-, und Boosterimpfungen sind für Personen ab zwölf Jahren möglich. Termine sollten möglichst online über die Website www.impfportal-niedersachsen.de oder telefonisch unter 0800/9988665 gebucht werden. Zusätzlich werden vor Ort ab 9 Uhr bei freien Kapazitäten tagesaktuell Karten für Termine ausgegeben. Sie sind nicht namensgebunden.

Wichtig: Die für die Impfung notwendigen Aufklärungs-, Einwilligungs- und Anamnesebögen sollten vorab zu Hause ausgedruckt und ausgefüllt werden, um Wartezeiten für alle zu verkürzen.

Anstehen für die Impfung: In der City-Galerie gibt es Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Welche Wolfsburger Ärzte impfen gegen das Coronavirus?

Auch bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in Wolfsburg sind nach wie vor Impftermine für alle Personen ab zwölf Jahren möglich. „Allerdings sind wir personell und materiell begrenzt und können nur in einem bestimmten Umfang neben dem weiteren Praxisbetrieb impfen“, so Hausärztin Elisabeth Roeder-Riemke. Erster Ansprechpartner ist in der Regel der Hausarzt. Auch viele Fachärzte bieten ihren Patienten Impfungen an. Die Kassenärztliche Vereinigung bietet im Internet die Möglichkeit, eine Liste der lokalen Praxen abzurufen, die eine Impfung anbieten könnten. Dafür muss man im Fenster „Besonderheiten“ bis zum Stichwort „Corona-Impfung“ scrollen. Achtung: Telefonische Terminvereinbarungen mit einer der dort angegebenen Praxen sind zusätzlich notwendig, die Telefonnummern und Öffnungszeiten sind angegeben.

Außerdem hat auch die Stadt eine Liste mit Praxen veröffentlicht, die auch Menschen impfen, die dort sonst nicht in Behandlung sind. Alle Angaben sind ohne Gewähr:

– Dr. med. Claudia Köster (Nuklearmedizin), Dr. med. Andreas Roth (Innere Medizin) und Lydia Dolgow (Allgemeinmedizin), Schachtweg 22, Tel.: 05361/291742

– Dr. med. Ingolf Wehner und Dr. med. Jeanette-Katrin Metzner (Anästhesiologie), Schachtweg 22, Tel.: 05361/17013

– Dipl.-Med. Suzanne Knauer-Schiefer (Kinderheilkunde), Sauerbruchstr. 13, Tel.: 05361/13030 oder 0172 7416147

– Dr. med. Adel Mahdy (Allgemeinmedizin), Reislinger Str. 22, Tel.: 05361/54104

– Teodora Vasileva (Gynäkologin), Sauerbruchstraße 13, Tel.: 05361/8914383

– Gerhard Wölbern (Frauenheilkunde und Geburtshilfe), Hehlinger Straße 46, Tel.: 05363/40420

– Gero Siemann (Hals-Nasen-Ohrenheilkunde), Hehlinger Str. 30, Tel.: 05363/704711

– Dr. Mohammad Esmaeel Wakeli (Hals-Nasen-Ohrenheilkunde), Schulzen Hof 6, Tel.: 05362/64244

– Cornelia Pless-Steinkamp (Psychiatrie), Schillerstraße 16, Tel.: 05361/8985200

– Samer Diab (Orthopädie und Unfallchirurgie), Porschestraße 54, Tel.: 05361/21414

Hausärztin Elisabeth Roeder-Riemke: „Allerdings sind wir personell und materiell begrenzt.“ Quelle: Roland Hermstein

Wo können Kinder zwischen fünf und elf Jahren eine Booster-Impfung erhalten?

Für Kinder in diesem Alter empfiehlt die Ständige Impfkommission die Corona-Impfung dann, wenn die Kinder selbst vorerkrankt sind oder besonders gefährdete Personen in ihrem Umfeld haben. Auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern können aber alle Kinder zwischen fünf und elf Jahren eine Impfung erhalten. Erster Ansprechpartner ist in der Regel der Kinderarzt oder die Kinderärztin. Außerdem hat auch die Stadt ein Impfzentrum speziell für Kinder eröffnet. Ab Donnerstag, 13. Januar, ist es im Fanhaus des VfL Wolfsburg neben der VW-Arena zu finden. Eltern müssen vorab Termine über das niedersächsische Impfportal vereinbaren (www.impfportal-niedersachsen.de oder telefonisch unter 0800/9988665).

Wann wird eine Booster-Impfung fällig?

Die Stiko empfiehlt eine Auffrischungsimpfung allgemein für alle Personen ab 18 Jahren drei Monate nach der Zweitimpfung. Achtung Ausnahme: Beim Impfstoff Johnson und Johnson wurde zur Grundimmunisierung nur einmal geimpft. „Hier ist eine erste Auffrischung schon nach vier Wochen fällig“, erklärt Ärztin Roeder-Riemke.

Laut Roeder-Riemke kommt es bei der Frist für die Boosterimpfung nicht auf den Tag genau an.

Booster-Impfung: Die Vakzine von Moderna und Biontech kommen zum Einsatz. Quelle: Marijan Murat/dpa

Welche Impfstoffe werden zur Booster-Impfung genutzt?

Grundsätzlich erfolgt die Boosterimpfung mit einem mRNA-Impfstoff. In Deutschland zugelassen und erhältlich sind Comirnaty von BioNTech Pfizer – er wird grundsätzlich bei Menschen unter 30 Jahren angewendet – und Spikevax von Moderna.

