Fünf Neuinfektionen und einen Todesfall in Zusammenhang mit dem Corona-Virus meldet die Stadt Wolfsburg am Dienstag. Verstorben ist ein 79 Jahre alter Mann in einem Pflegeheim in der VW-Stadt.

Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt damit 1091, davon genesen sind 894 und verstorben 59. Aktuell laufende Corona-Fälle gibt es 138.

In den letzten sieben Tagen (2. Dezember bis 8. Dezember) sind 56 Menschen in Wolfsburg positiv auf Corona getestet worden. Das entspricht nach den Berechnungsgrundlagen der Stadt Wolfsburg einem 7-Tage-Inzidenzwert von 45 pro 100 000 Einwohner.

In Wolfsburg gelten weiterhin die Regelungen, die in der Niedersächsischen Landesverordnung für Landkreise und kreisfreie Städte mit einem Inzidenzwert von über 100 definiert sind.

