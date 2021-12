Corona in Wolfsburg: Erneut keine Neuinfektionen

Wolfsburg

Das Robert-Koch-Institut hat auch am Sonntag, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, für Wolfsburg weder Neuinfektionen noch Todesfälle registriert. Das ist bereits das zweite Mal in Folge. Die Inzidenz sinkt damit auf 159,1. Die Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu genießen: Aufgrund der Feiertage ist das Testgeschehen wesentlich zurückgegangen. 

Im Wolfsburger Klinikum lagen am zweiten Weihnachtsfeiertag weiterhin acht Patientinnen und Patienten mit Covid-19 auf der Intensivstation, das entspricht rund 36 Prozent der vorhandenen Bettenkapazität. Wie am Vortag mussten fünf der acht Infizierten invasiv beatmet werden.

Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 7630 Personen in Wolfsburg mit dem Coronavirus infiziert. Die niedersächsische Hospitalisierungsrate liegt am Sonntag bei 4,5 (Vortag: 4,8). Der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen beträgt 9,1 Prozent.

Verschärfte Corona-Regeln seit Heiligabend

Von Heiligabend bis zum 2. Januar gelten in Niedersachsen die Corona-Regeln der Warnstufe 3. Das Land möchte damit einem deutlichen Anstieg der Corona-Infektionen über die Feiertage vorbeugen.

Warnstufe 3 bedeutet, dass für Ungeimpfte weiter strenge Kontaktbeschränkungen gelten. Ein Haushalt darf sich nur mit zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Kinder unter 14 Jahre zählen nicht mit.

Außerdem sind private Zusammenkünfte von geimpften und genesenen Personen nur noch mit bis zu 25 Personen im Innenbereich und bis zu 50 Personen im Außenbereich zulässig. Kinder und Jugendliche werden bei den 25 Personen mitgerechnet.

Alle Treffen mit mehr als 10 Personen sind in Warnstufe 3 sowohl drinnen als auch draußen nur noch zulässig, wenn alle Teilnehmenden geimpft oder genesen und zusätzlich getestet sind, es gilt daher die 2G-plus-Regel. Menschen, die ihre Auffrischungsimpfung erhalten haben, oder nach den Impfungen von der Infektion genesen sind, müssen sich nicht testen lassen.

Tanzveranstaltungen sind generell in Warnstufe 3 verboten, ebenso Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen und Messen. Die Weihnachtsmärkte in der Innenstadt und in der Autostadt müssen schließen, ebenso alle Clubs und Diskotheken.

Wolfsburg hat bei der Impfquote die Nase vorn

Wolfsburg hat bei der Impfkampagne das Tempo in der zweiten Dezemberwoche weiter steigern können: Innerhalb von sieben Tagen verabreichten Hausärzte und mobile Impfteams insgesamt 13 898 Impfdosen, davon waren 12 331 Booster-Impfungen (88 Prozent). 692 Menschen haben sich erstmalig für eine Impfung entschieden.

Bei den Impfquoten hat die VW-Stadt damit im Vergleich zu Land und Bund die Nase vorn: 78,5 Prozent der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sind mindestens einmal geimpft, 75 Prozent vollständig. Beim Land beträgt die Quote bei Erstimpfungen 74,6 Prozent und bei Vollimpfungen 71,3 Prozent. Auf Bundesebene liegen die Impfquoten mit 72,7 beziehungsweise 69,7 Prozent noch niedriger.

Das Impfangebot in der City-Galerie: Wolfsburg hat das Tempo bei den Impfungen weiter steigern können. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

FFP2-Pflicht im Einzelhandel

Bereits seit rund einer Woche ist eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Bei körpernahen Dienstleistern wie Friseuren, Optikern, Tattoo-Studios und Co. gilt wieder die 3G-Regel. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte die zuvor eingeführte 2G-plus-Regel für diese Bereiche gekippt.

Ebenfalls gekippt wurde die 2G-Regel im Einzelhandel. Nun dürfen wieder auch wieder ungeimpfte Personen überall einkaufen. Als Reaktion auf die Lockerung hat das Land Niedersachsen allerdings eine FFP2-Pflicht verhängt, die seit heute in allen Geschäften gilt. Es sind daher auch Geschäfte des täglichen Bedarfs davon betroffen. In Bus und Bahn ist ebenfalls eine FFP2-Maske vorgeschrieben.

Wieder ohne Bändchen einkaufen: Vier Tage lang galt die 2G-Regelung im Einzelhandel, ein Unternehmen klagte und das Oberverwaltungsgericht Lüneburg setzte die Regelung außer Kraft. Quelle: Boris Baschin

Alle aktuellen Corona-Regeln hat die WAZ hier für Sie aufgelistet.

Von Redaktion