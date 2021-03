Wolfsburg

Elf Corona-Neuinfektionen meldete die Stadt Wolfsburg am Montag. Der Inzidenzwert steigt auf 38,6.

Am Montag gab es damit genauso viele neue Corona-Fälle wie am Freitag. Wobei bei den Montagszahlen auch immer die vom Wochenende mitgeteilten Fälle eine Rolle spielen; am Samstag waren es 4 und am Sonntag null. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Ausbruch der Pandemie beträgt 2049, davon gelten 1909 Personen als genesen. An oder mit Corona sind 69 Menschen verstorben. Aktuell laufende Fälle gibt es 71.

Im Zeitraum der letzten sieben Tage sind 48 Personen positiv getestet worden. Das entspricht nach den Berechnungsgrundlagen der Stadt Wolfsburg einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 38,6 pro 100.000 Einwohner.

Die Kinder der Klasse 2b der Friedrich-von-Schiller Grundschule, Gruppen A und B, sind aufgrund eines Coronafalls in häuslicher Quarantäne. Die Quarantäne für die Gruppe A dauert bis einschließlich 8. März, die Quarantäne für die Gruppe B bis einschließlich 9. März. Die Stadt empfiehlt, Geschwisterkinder der betroffenen Schüler, die eine Schule oder Kita besuchen, in Absprache mit der Schul- bzw. Kitaleitung ebenfalls zu Hause zu betreuen.

