Corona in Wolfsburg: Ein weiterer Todesfall – Inzidenz steigt auf 291,5

Wolfsburg

Am Donnerstag hat das Robert-Koch-Institut (RKI) einen weiteren Corona-Todesfall in Wolfsburg gemeldet. Damit ist die Zahl der Personen, die in der VW-Stadt mit oder an dem Virus verstorben sind, auf 103 gestiegen. Außerdem verzeichnete das RKI 96 neue Infektionen. Die Inzidenz ist wieder deutlich angestiegen, sie liegt bei 291,5.

Noch am Vortag hatte der Wert 264,1 betragen. Seit Beginn der Pandemie haben sich jetzt insgesamt 6670 Menschen in Wolfsburg mit dem Coronavirus infiziert. Im Klinikum lagen am Donnerstagmorgen weiter drei Personen mit Covid-19 auf der Intensivstation.

2G-plus-Regel gilt in vielen Bereichen

Seit Mittwoch gilt in der VW-Stadt in vielen Bereichen die „2G-plus-Regel“. Während Ungeimpfte weiterhin gar keinen Zutritt zu Restaurants, Theatern oder Kinos haben, müssen Geimpfte und Genesene zusätzlich einen negativen Corona-Test vorweisen. Auch körpernahe Dienstleister wie zum Beispiel Friseure und der Sport im Innenbereich sind von der neuen 2G-plus-Regel betroffen.

Der Test kann laut der niedersächsischen Verordnung entweder in einer offiziellen Teststation oder als Selbsttest unter Aufsicht erfolgen. Die 2G-plus-Regel gilt auch bei privaten Treffen mit mehr als 15 Personen drinnen. Bei Treffen draußen reicht ein 2G-Nachweis.

Weihnachtsmarkt findet nur noch als To-Go-Angebot statt

Außerdem gibt es ab sofort wieder eine FFP2-Pflicht für alle. Medizinische Masken sind in geschlossenen Räumen, die öffentlich oder für einen Besuchs- und Kundenverkehr zugänglich sind, nicht mehr gestattet. Die Regel betrifft auch Veranstaltungen mit mehr als 15 Teilnehmern. Die Stadt Wolfsburg hat darüber hinaus für die Wochenmärkte wieder eine Maskenpflicht verhängt.

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH setzt Weihnachtsmarkt in der City aufgrund der neuen Warnstufe nicht wie geplant fort. Am Donnerstag bleibt er für Umbauarbeiten komplett geschlossen, ab Freitag gibt es nur noch ein To-Go-Angebot.

Die Hospitalisierungsrate sinkt leicht

Die niedersächsische Hospitalisierungsrate ist am Donnerstag minimal gesunken. Sie liegt derzeit bei 7,2 (Vortag: 7,3). Der Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen ist hingegen stabil bei 9,9 Prozent geblieben.

In Wolfsburg sind mittlerweile 76,9 Prozent der Bürgerinnen und Bürger einmal gegen das Coronavirus geimpft.73,8 Prozent gelten als vollständig geimpft.

Von der Redaktion