Wolfsburg

Drei weitere Personen haben sich in Wolfsburg im Vergleich zum Mittwoch mit dem Coronavirus infiziert. Damit liegt die Gesamtzahl der Infektionsfälle im Stadtgebiet nun bei 280. Über die gesamte laufende Woche gesehen, wurden bis zum Donnerstagnachmittag damit zehn neue infizierte Personen durch das Gesundheitsamt registriert. Im Klinikum Wolfsburg werden aktuell zehn Personen mit dem Coronavirus behandelt, davon eine auf der Intensivstation.

Todesfälle gibt es in Wolfsburg am Donnerstag keine weiteren zu beklagen. Die Zahl der an der Lungenkrankheit gestorbenen Menschen in Wolfsburg liegt dabei weiter bei 48. In der gesamten laufenden Woche starben somit bislang zwei Personen an dem Virus.

Von Steffen Schmidt