Sind auch in Wolfsburg erste Anzeichen einer Entspannung der Corona-Lage sichtbar? Während in Berlin Bund und Länder über Lockerungen der Maßnahmen beraten haben, hat sich in Wolfsburg die Stadt zur Pandemie geäußert. Eine Entwarnung wollten Gesundheitsdezernentin Monika Müller und Dr. Volker Heimeshoff, Leiter des Geschäftsbereichs Gesundheit, noch nicht geben. Sie hatten dennoch optimistisch stimmende Botschaften im Gepäck.

Es gibt Anzeichen dafür, dass die Infektionen zurückgehen

Dr. Volker Heimeshoff Quelle: Roland Hermstein

Der Anstieg der Corona-Fallzahlen ist durch die Omikron-Welle rasant verlaufen: Eine Grafik der Stadt zeigt, dass die Kurve seit Ende Dezember fast senkrecht angestiegen ist. Seit Ende Januar liegt der Inzidenzwert bei über 1000. Auffällig ist laut Heimeshoff, dass die aktuelle Welle „relativ gut vorhersehbar war“. Mit Blick auf die zuletzt auf 1527,8 gesunkene Inzidenz in Wolfsburg, sagte der Leiter des Geschäftsbereichs Gesundheit: „Wir wissen noch nicht ganz genau, worauf das zusteuert.“ Auf Bundes- und Landesebene gebe es aber Anzeichen, die auf eine Abschwächung des Infektionsgeschehens hindeuten.

Im Klinikum waren am Mittwoch 23 Corona-Patienten in Behandlung. Drei von ihnen liegen auf der Intensivstation, einer muss invasiv beatmet werden. Von den 23 Patienten seien derzeit rund zwei Drittel aufgrund ihrer Covid-19-Erkrankung in Behandlung, sagte Müller. Das andere Drittel sei aus einem anderen Grund im Krankenhaus.

Bisher gibt es keine Überlastung der kritischen Infrastruktur

„Auf der Intensivstation sind wir zum Glück nicht in einem kritischen Bereich“, erklärte Heimeshoff zur Belastung des Klinikums. Auch die Zahl der Todesfälle sei durch Omikron bundesweit nicht bedeutsam gestiegen. Die befürchtete Überlastung der kritischen Infrastruktur sei in Wolfsburg zudem bisher ausgeblieben. Dennoch betonte Heimeshoff: „Wir dürfen uns trotzdem nicht ganz im Sicheren wähnen und müssen aufmerksam bleiben.“

Corona-Hotline: Stadt verzeichnet 200 Anrufe täglich Seit dem 24. Januar bietet die Stadt eine täglich besetzte „Corona-Hotline“ für Fragen rund um das Virus an. Dort gehen laut Gesundheitsdezernentin Monika Müller über 200 Anrufe täglich ein. Häufig geht es bei den Fragen der Anrufer um das Thema Quarantäne und auch den Genesenenstatus. Die Hotline ist montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr besetzt. Bürgerinnen und Bürger erreichen sie unter der Rufnummer 05361/285050. Es ist auch möglich, per Email an fragenzucorona@stadt.wolfsburg.de Kontakt mit dem Beratungsteam aufzunehmen. Ergänzend dazu bietet die Stadt eine telefonische Impfberatung für bisher nicht geimpfte Bürgerinnen und Bürger an. Dienstags und donnerstags steht in der Zeit von 14 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 05361/285090 ein Ärzteteam bereit, um über die Impfung gegen Corona aufzuklären und Fragen zu beantworten.

Besonders betroffen von der Omikron-Welle sind weiterhin Kinder und Jugendliche. Am höchsten ist die Inzidenz mit 4180,5 in der Gruppe der Sechs- bis Zehnjährigen. In der Altersgruppe zwischen elf und 18 Jahren ist der Wert mit 3331,4 etwas niedriger. Aus Sicht von Müller ist das auf die höhere Impfquote in der Gruppe zurückzuführen: „Da sind schon mehr geimpft und auch geboostert. Das macht sich bemerkbar.“

Wieder mehr Corona-Fälle in den Pflegeheimen

Monika Müller Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Sorge macht der Stadt, dass aufgrund der hohen Inzidenz auch in den Pflegeheimen die Zahl der Infektionen momentan wieder ansteigt. „Das bedeutet einen hohen Aufwand für die Einrichtungen“, betonte Heimeshoff. Trotzdem sei das Geschehen für die Heime derzeit beherrschbar.

Damit es dabei bleibt, will Wolfsburg weiter große Anstrengungen in die Impfkampagne setzen: „In den nächsten Wochen“ möchte die Stadt die vierte Corona-Impfung in den Pflegeheimen angehen. Darüber hinaus will das Gesundheitsamt die bestehende Impflücke schließen.

Die sei vorhanden, obwohl Wolfsburg gemäß offizieller Zahlen eine Impfquote von fast 90 Prozent bei den Menschen ab 18 Jahren hat. „Die Zahlen sind um fünf bis zehn Prozent verzerrt, wir müssen noch einiges tun, um die Impflücke zu schließen“, erklärte Heimeshoff. Grund für die Verzerrung sei, dass in der Statistik auch Menschen enthalten sind, die zwar ihre Impfung in Wolfsburg erhalten haben, aber nicht in der VW-Stadt wohnen.

Bei der „Schließung der Impflücke“ setzt die Stadt große Hoffnungen in den neuen Proteinimpfstoff Novavax. „Ein Werbeplakat hängt im Klinikum, um den einen oder anderen noch zu überzeugen“, berichtete Müller. „Sobald das Land Impfstoff rüberschickt“, will die Stadt mit den Impfungen starten. Dass die Stadt ausgerechnet im Klinikum für Novavax wirbt, ist kein Zufall: Die Verwaltung hofft, so weitere Mitarbeitende von einer Impfung zu überzeugen, ehe Mitte März die Impfpflicht im Gesundheitsbereich kommt.

Von Melanie Köster