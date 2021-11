Wolfsburg

Eine Entspannung der Corona-Situation in Wolfsburg ist nicht in Sicht: Am Dienstag hat das Robert-Koch-Institut einen weiteren Todesfall gemeldet, die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Verstorbenen ist dadurch auf 99 gestiegen. Zudem gab es 109 Neuinfektionen im Vergleich zu Montag, die Inzidenz liegt bei 260,8. Weil es in anderen Regionen in Niedersachsen nicht besser aussieht, gibt es in ganz Niedersachsen ab Mittwoch verschärfte Corona-Regeln.

Nachdem zuletzt landesweit die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen und die Inzidenz-Werte angestiegen waren, hat das Land am Dienstag sein Warnstufensystem angepasst: Ab Mittwoch kann der Wechsel in Warnstufe 1 bereits bei einer Hospitalisierungsrate über drei erfolgen, wenn noch ein zweiter Indikator (Intensivbetten oder Inzidenz) erfüllt ist. Zuvor musste die Hospitalisierungsrate dafür über sechs steigen. Da landesweit durchschnittlich mehr als fünf Prozent der Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt sind (Stand Dienstag: 7,8) und die Hospitalisierungsrate am Dienstag bei 5,7 lag, gilt ab Mittwoch in ganz Niedersachsen Warnstufe 1.

Die neue Allgemeinverfügung der Stadt stand zwar bis Dienstagabend noch aus, die Verschärfungen in der niedersächsischen Verordnung dürften dennoch aber auch in Wolfsburg zeitnah in Kraft treten.

Diese Regeln gelten ab Mittwoch in den Schulen:

Auch für Erst- und Zweitklässler soll in Niedersachsen ab Mittwoch wieder eine Maskenpflicht im Unterricht gelten. Sie waren bislang davon ausgenommen. Besteht der Verdacht einer Infektion, sollen sich künftig alle Personen in der betroffenen Lerngruppe fünf Schultage hintereinander testen – auch vollständig Geimpfte und Genesene. Die Tests können abgebrochen werden, wenn sich der Infektionsverdacht durch einen PCR-Test nicht bestätigt. Mehrtägige Schul- und Klassenfahrten sind bis einschließlich 31. Januar 2022 untersagt. Advents- und Weihnachtsfeiern dürfen nur ohne externe Besucher stattfinden.

Maskenpflicht im Unterricht: Sie gilt künftig auch wieder für Erst- und Zweitklässler. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Maskenpflicht auf dem Weihnachtsmarkt, in Restaurants und in der Disko:

Zudem hat das Land die Maskenpflicht auch für Geimpfte wieder verstärkt: Ab sofort ist auf Weihnachtsmärkten mindestens eine medizinische Maske vorgeschrieben – auch dann, wenn sie wie in Wolfsburg draußen und unter 2G-Begingungen stattfinden. Die Maskenpflicht gilt sowohl im Stehen als auch im Sitzen. Die Mund-Nasen-Bedeckung darf nur zum Essen und Trinken abgenommen werden. Die gleichen Regeln gelten ab Mittwoch für Diskos und Clubs: Auch hier gibt es neben der 2G-Regel wieder eine Maskenpflicht, die nur während des Essens und Trinkens aufgehoben ist.

Die neue Maskenpflicht betrifft auch Restaurants, in die weiterhin nur Geimpfte und Genesene dürfen. Hier endet die Maskenpflicht allerdings am Sitzplatz.

2G beim Friseur und im Hotel:

Darüber hinaus hat das Land auch die 2G-Regelung im Vergleich zur aktuellen Verordnung der Stadt nochmals verschärft: Sie gilt drinnen ab sofort auch für körpernahe Dienstleistungen und daher auch in Tattoo- oder Kosmetik-Studios oder bei Friseuren. Ein negativer Corona-Test reicht für einen Haarschnitt daher nicht mehr aus. Lediglich medizinisch notwendige Behandlungen sind von der 2G-Regel ausgenommen. In Hotels gilt ab Mittwoch ebenfalls 2G.

Beim Friseur: Die Salons dürfen vorerst nur noch Geimpfte und Genesen bedienen. Quelle: Britta Schulze

Besucherbegrenzung bei großen Veranstaltungen:

Bei großen Veranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen sind in Warnstufe 1 künftig maximal 50 Prozent der normalen Kapazität zugelassen und keinesfalls mehr als 25 000 Menschen.

3G gilt ab Mittwoch auch in Bus und Bahn:

Ab Mittwoch tritt die 3G-Regel zudem auch für die Nutzung im Öffentlichen Personennahverkehrs in Kraft. Die Fahrgäste der Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Den entsprechenden Nachweis müssen sie bei sich tragen und auf Verlangen vorzeigen. Ausnahmen gibt es unter anderem für kleine Kinder sowie Schülerinnen und Schüler bis 18 Jahre. Auch in der Bahn ist ein 3G-Nachweis Pflicht.

In Wolfsburg haben sich seit Beginn der Pandemie mittlerweile insgesamt 6175 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Im Wolfsburger Klinikum waren am Dienstag weiterhin acht von 20 Intensivbetten für Erwachsene mit Covid-19-Patienten belegt. Sechs von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Von Melanie Köster