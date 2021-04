Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg verhängt ab Freitag, 2. April, bis einschließlich Dienstag, 13. April, jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr eine nächtliche Ausgangssperre. Die Stadt reagiert damit auf die steigenden Neuinfektionen der letzten Tage.

Am Donnerstag waren 45 Neuinfektionen gemeldet worden. Damit liegt die 7-Tage-lnzidenz am bei 168,0. „Dass auch in den nächsten Tagen die Inzidenz über 150 liegen wird, bei der eine Ausgangsbeschränkung gemäß § 18 Abs. 4 der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen von der Kommune erlassen werden soll, ist äußerst wahrscheinlich“, heißt von Seiten der Stadt Wolfsburg.

Bestätigung des Arbeitgebers muss mitgeführt werden

Damit dürfen Personen im Gebiet der Stadt Wolfsburg zwischen 21 Uhr und 5 Uhr ihre Wohnungen und Grundstücke nicht mehr verlassen. Ausgenommen sind unter anderem die Wege zu einer medizinisch notwendigen Behandlung, der Besuch pflegebedürftiger Angehöriger oder der Weg zur Arbeit. Hierfür sollten Arbeitnehmer eine Bestätigung des Arbeitgebers mit sich führen, die sie bei einer Kontrolle durch die Polizei oder den städtischen Ordnungsdienst vorlegen können. Eine Vorlage für die Arbeitgeberbescheinigung steht auf wolfsburg.de/corona zum Download. Alle Ausnahmen finden sich in der entsprechenden Allgemeinverfügung, die die Stadt Wolfsburg ebenfalls dort veröffentlicht hat.

Polizisten im nächtlichen Einsatz: Wer sich nicht an die Ausgangssperren hält, dem droht eine Strafe bis zu 25 000 Euro. Quelle: Michael

Weitere Ausnahme: Der Weg zu religiösen Veranstaltungen

Eine weitere Ausnahme, die das Verlassen des Grundstücks erlaubt, ist der Besuch von Gottesdiensten oder ähnlichen religiösen Veranstaltungen.

Bis zu 25 000 Euro Strafe sind möglich

Wer gegen die Regel verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und kann mit bis zu 25 000 Euro Geldbuße bestraft werden.

„Die meisten Ansteckungen erfolgen im privaten Bereich“

„Das Infektionsgeschehen in Wolfsburg lässt sich nicht auf bestimmte Orte oder Einrichtungen eingrenzen, die meisten Ansteckungen erfolgen im privaten Bereich“, erklärt Andreas Bauer, Dezernent für Finanzen, Bürgerdienste, Brand- und Katastrophenschutz. „Daher bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger, sich an die nächtliche Ausgangssperre zu halten und auch tagsüber Kontakte, so gut es geht, einzuschränken.“

Mohrs: „Wir müssen uns im Privaten deutlich zurücknehmen“

„Wir hoffen weiterhin, das öffentliche Leben in der nächsten Zeit im Rahmen eines Modellprojektes schrittweise und kontrolliert öffnen zu können“, so Oberbürgermeister Klaus Mohrs. „Dafür müssen wir uns jedoch im Privaten deutlich zurücknehmen und dafür sorgen, dass sich weniger Menschen mit dem Coronavirus anstecken.“

Weitere Infos zu Tests und Quarantäneregeln Antworten zu häufig gestellten Fragen zu Testungen sowie eine aussagefähige Infografik finden sich auf der Website des Landesgesundheitsamtes. Wer grundlegende Informationen sucht zur Frage, unter welchen Umständen man Kontaktperson ersten Grades ist und unter Quarantäne gestellt würde, findet dazu Antworten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts.

Wegen der hohen Fallzahlen kommt das Gesundheitsamt derweil an seine Grenzen. Die Kontakt-Ermittlung bei Infizierten findet selbstverständlich auch an den Osterfeiertagen statt, die Mitteilungen über Quarantäneentscheidungen und vor allem die Zustellung der Bescheide an Quarantänepflichtige werden sich aber aufgrund der Vielzahl an Fällen und Kontakten verzögern.

Wer bei einem Schnelltest ein positives Ergebnis erhält, muss möglichst umgehend einen sogenannten PCR-Test machen, um das Ergebnis noch zuverlässiger zu prüfen. Das Testzentrum muss einen solchen Test vermitteln oder weitere Hinweise dazu geben, wo ein Test möglich ist. Die Stadt bittet alle Personen, sich nach einem positiven Schnelltest oder auch Selbsttest (also einem Test zu Hause) schnellstmöglich absondern und bis zum Vorliegen des Ergebnis eines PCR-Tests alle Kontakte zu vermeiden. Bestätigt der PCR-Test das positive Ergebnis, ist die Isolation zwingend erforderlich und rechtlich verpflichtend, unabhängig davon, wann das Gesundheitsamt sich meldet.

