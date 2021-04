Corona in Wolfsburg: 63 Neuinfektionen am Montag

Wolfsburg

Im Vergleich zu Freitag hat die Stadt am Montag 63 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Wolfsburg vermeldet. Die Inzidenz sinkt dadurch von 184,1 auf 170,5. Allerdings lassen sich am Wochenende zumeist weniger Menschen testen als unter der Woche.

Am Samstag verzeichnete die Stadt 34 Neuinfektionen, am Sonntag 23 und am Montag sechs. Seit Beginn der Pandemie haben sich dadurch insgesamt 3084 Wolfsburgerinnen und Wolfsburger mit dem Coronavirus infiziert. Davon gelten 634 als laufende Fälle. 2373 sind wieder und 77 im Zusammenhang mit der Infektion verstorben.

Lesen Sie auch Fahnen auf Halbmast: Stadt Wolfsburg gedenkt der Corona-Opfer

Am Montag veröffentlichte die Stadt zudem neue Impfzahlen: Bis einschließlich Freitag haben im Impfzentrum insgesamt 20 878 Personen ihre Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. 8253 von ihnen haben auch ihre Zweitimpfung bereits bekommen.

Von der Redaktion