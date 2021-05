Corona in Wolfsburg: 34 Neuinfektionen am Donnerstag

Wolfsburg

Das Gesundheitsamt der Stadt hat am Donnerstag 34 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Die Inzidenz liegt laut dem Robert Koch-Institut weiterhin unter der kritischen Marke von 150. Die Geschäfte in Wolfsburg dürfen daher ab Freitag den Einkauf mit Termin anbieten.

Die Zahl der laufenden Fälle liegt jetzt bei 271. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 3627 Personen in Wolfsburg mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten 3274 als genesen. 82 Menschen starben im Zusammenhang mit der Infektion.

Die Inzidenz liegt laut dem Robert Koch-Institut bei 141,5

Am Donnerstag veröffentlichte die Stadt erstmals keinen eigenen Inzidenzwert für Wolfsburg. Stattdessen verwies sie auf den des Robert Koch-Instituts (RKI). Er lag bei 141,5. Die Stadt begründete die Umstellung damit, dass die RKI-Zahlen dafür entscheidend sind, ob die bundesweite Corona-Notbremse in Wolfsburg in Kraft bleibt. Sie gilt ab einer Inzidenz von 100.

