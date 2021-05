Corona in Wolfsburg: 24 Neuinfektionen, ein Todesfall

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg hat am Mittwoch, 19. Mai, 24 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit weiter und liegt mittlerweile bei 67, 5. Zum dritten Mal hintereinander liegt die Inzidenz damit unter dem kritischen Wert von 100. Lockerungen rücken damit wieder in greifbare Nähe.

Leider ist aber auch ein weiterer Todesfall zu beklagen. Die Person ist in einem Klinikum in Braunschweig verstorben und hat nicht in einem Pflegeheim gelebt. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus stieg damit auf 82.

Insgesamt wurden in Wolfsburg seit Beginn der Pandemie 3860 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Davon gelten 3625 Menschen inzwischen wieder als genesen. Daraus ergibt sich eine Zahl von 152 laufenden Fällen.

Von Steffen Schmidt