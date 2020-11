Wolfsburg

Noch ist kein Rückgang zu erkennen: Am Mittwoch meldete die Stadt Wolfsburg 17 Corona-Neuinfektionen – und ein Todesfall. Im Zusammenhang mit dem Virus verstarb ein 86-Jähriger, der nicht in einem Pflegeheim wohnte, teilte die Stadt mit. Derweil appelliert Gesundheitsdezernentin Monika Müller in einer Videobotschaft, sich besonders in Pflege- und Altenheimen an Abstandsregeln und Maskenpflicht zu halten: „Ältere Menschen sind besonders gefährdet“, sagt sie.

Weiter sagt sie, dass Infektionen stark im häuslichen Umfeld zunehmen. Besonders auch, wenn Familien, Senioren aus Pflegeeinrichtungen zu sich nach Hause holen würden. Ihr dringender Rat an alle Wolfsburger: „Zur Sicherheit der Bewohner in Pflegeeinrichtungen sind Masken und Abstandsregeln unerlässlich.“

Sozialdezernentin Monika Müller appelliert: „Halten Sie Abstand!“ Quelle: Boris Baschin

Überschritt der Sieben-Tages-Inzidenzwert die kritische Grenze von 100 am vergangenen Freitag, liegt er aktuell bei 94,1.In den vergangene sieben Tagen sind 117 Personen in der Volkswagenstadt positiv getestet worden. Mit Beginn der Corona-Krise in diesem März in Wolfsburg haben sich 922 Personen infiziert, davon gelten allerdings 682 als genesen. Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gibt es jetzt 54 und laufende Fälle 186.

Die Stadt teilt zudem mit, dass es durch die hohe Anzahl an Corona-Tests inzwischen bis zu drei Tage lang dauern kann, bis die Ergebnisse aus dem Labor zurückkommen.

Wegen des hohen Inzidenzwertes sind Schulen und Kitas in den Wechsel-Unterricht gegangen (Szenario B) – Einschränkungen gibt es an folgenden Kitas und Schulen:

Schulen und Kitas sind zum Wechselunterricht übergegangen. Das Gesundheitsamt teilte am Mittwoch mit, dass sich an den Kitas und Schulen keine neuen Entwicklungen ergeben haben. Die am Dienstag veröffentlichten Maßnahmen behalten ihre Gültigkeit. Sie können unter http://www.presse-service.de/data.aspx/static/?ID=1059197f.html abgerufen werden.

