Der Inzidenzwert für Wolfsburg ist auf 28,9 gestiegen. Es sind zwei Corona-Fälle mit der britischen Variante an der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule aufgetaucht. Die Stadt will sich in der kommenden Woche über mögliche Lockerungen beraten. Außerdem soll im Impfzentrum am 8. März die dritte Impfbahn starten.