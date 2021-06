AKKA - Eastgate-Neubau an der Dieselstraße: Das steckt hinter dem See in der Baugrube

Ein riesiger See in der Baugrube für das geplante Eastgate an der Dieselstraße in Wolfsburg hat auf Facebook die Gerüchteküche angefacht, warum es dort nicht vorangeht. Tatsächlich hat sich der Baustart verzögert – das Wasser war allerdings nicht das Problem.