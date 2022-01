Wolfsburg

Mit der Omikron-Variante sind die Infektionszahlen in Wolfsburg stark angestiegen. Kinder und Jugendliche sind von der neuen Corona-Welle aktuell besonders betroffen: Das wöchentliche Monitoring der Stadt verzeichnet für die Altersgruppe zwischen elf und 18 Jahren derzeit eine Inzidenz von 1091,3. Bei den Sechs- bis Zehnjährigen liegt der Wert sogar bei 1271,6. Während Wolfsburgs Schulen die Situation dennoch gelassen nehmen, gibt es bei Eltern auch Unsicherheiten. Sie tragen viel Verantwortung.

Ergebnisse der PCR-Tests lassen auf sich warten

Eine Wolfsburger Mutter berichtet gegenüber der WAZ von überlasteten Laboren und Mitarbeitenden im Gesundheitsamt sowie verunsicherten Eltern: Als in der Klasse ihres Kindes mehrere Schüler einen positiven Schnelltest hatten, hätten die Ergebnisse der PCR-Tests lange auf sich warten lassen. Das Gesundheitsamt sei weder telefonisch noch per Mail zu erreichen gewesen. Das habe für Aufregung gesorgt. Die Eltern und die Schule koordinierten sich schlussendlich selbst. Die Klasse ging ins Distanzlernen.

Während zumindest einige Eltern daher verunsichert sind, sehen Schulleiterinnen und Schulleiter aus Wolfsburg die Situation auf WAZ-Nachfrage gelassen. „Es gibt einige Corona-Fälle“, bestätigt Monika Dittmer, Leiterin der Grundschule Fallersleben, auf WAZ-Nachfrage. Bisher seien pro Klasse aber in der Regel nicht mehr als ein oder zwei Kinder betroffen. „Wir haben uns an die Situation gewöhnt, es gibt gute Handlungsanweisungen“, betont die Schulleiterin.

An der Realschule Fallersleben: Für die Schülerinnen und Schüler gehören regelmäßige Corona-Tests zum Alltag. Quelle: Britta Schulze

Stadt hat Vorgaben für den Fall von Infektionen gemacht

Die sehen im Falle eines positiven Selbsttests vor, dass Eltern diesen der Schule melden. Als Konsequenz müssen sich alle anderen Kinder der Lerngruppe in den folgenden fünf Tagen täglich testen. So lange die Tests negativ sind und die Schüler keine Symptome haben, dürfen sie weiter am Unterricht teilnehmen. Ergeben sich während der täglichen Testung weitere Corona-Fälle, beginnt der Testzeitraum von vorne.

Je nach Schulform müssen ab einer bestimmten Zahl an positiven Tests alle Schüler ins Distanzlernen – allerdings nur, wenn die Ergebnisse mittels PCR-Test bestätigt sind. Diese Bestätigung fehlte im geschilderten Fall der Mutter aus Wolfsburg.

Schulleiterin lobt die Wolfsburger Eltern

An der Grundschule Fallersleben haben die aktuellen Vorgaben laut Schulleiterin Dittmer bislang gut funktioniert, sie hätten Infektionsketten „relativ schnell unterbrochen“. Dittmer lobt in diesem Zusammenhang ganz ausdrücklich das Verhalten der Eltern: „Sie sind sehr verantwortungsbewusst. Dass ein Kind ohne Corona-Test zur Schule kommt, kommt kaum vor.“

Am Ratsgymnasium gibt es laut Schulleiterin Jennifer Yavuz ebenfalls „nur sehr vereinzelte“ Corona-Fälle. Bis jetzt sei zudem keine Ansteckung innerhalb der Schule erfolgt. Auch Ausfälle von Lehrern sind Yavuz zufolge am Ratsgymnasium derzeit kein Problem, es finde „gewohnter Präsenzunterricht“ statt.

Karl-Heinz Müller (l.) und Jennifer Yavuz (r.): Die beiden Schulleiter äußern sich zur Corona-Situation nach den Ferien. Quelle: privat

Die Zahl der Infektionen könnte weiter steigen

Gleiches gilt laut Schulleiter Karl-Heinz Müller für die Lehrkräfte am katholischen Eichendorff-Gymnasium. Bei den Schülerinnen und Schülern gebe es währenddessen einige, die infiziert oder in Quarantäne seien: „Gut über die Hälfte aller Klassen ist mittlerweile betroffen.“ Auch hier handele es sich zumeist aber um Einzelfälle. Müller geht davon aus, dass die Zahl der Betroffenen in den kommenden Wochen nochmal „stark zunehmen“ wird. Insgesamt sieht er die Situation aber gelassen – es sei gut, dass die Schulen weiter geöffnet sind.

Die Stadt unterstreicht auf WAZ-Nachfrage: „Die Schulleitungen haben dem Geschäftsbereich Schule einen eher ruhigen und routinierten Start nach den Weihnachtsferien gemeldet.“ Das bekannte Sicherheitskonzept werde „ohne größere Probleme umgesetzt“.

Die Stadt tausche sich in regelmäßigen Videokonferenzen mit den Schulen aus und helfe bei der Umsetzung der Corona-Regeln. Darüber hinaus macht die Stadt den Schulen Impfangebote: Zwischen Dezember und Anfang Januar haben sich so laut Sprecherin Christiane Groth 600 Mitarbeitende von Schulen und Kitas impfen lassen. Außerdem seien Aktionen für Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren geplant und in Durchführung.

