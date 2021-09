Am Freitag hatte das Robert-Koch-Institut einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Wolfsburg gemeldet, die Zahl der Verstorbenen stieg damit auf 93. Im Vergleich zu Freitag gibt es am Samstag zwölf Neuinfektionen. Die Inzidenz sinkt, liegt aber noch immer knapp über dem Schwellenwert 50.