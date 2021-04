Corona: Zwei weitere Todesfälle in Wolfsburger Pflegeheimen

Wolfsburg

Es gibt zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus in Wolfsburger Pflegeheimen, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Aus Datenschutzgründen werden Alter und Pflegeeinrichtung nicht genannt. Seit Ausbruch der Pandemie vor über einem Jahr zählt die Stadt Wolfsburg insgesamt 79 Todesfälle.

Die Zahl der Neuinfektionen bewegt sich auch am Dienst im zweistelligen Bereich – 44 Neu-Infektionen meldete die Stadt. Im Vergleich zu Dienstag sind das 19 weniger. Der Inzidenzwert hingegen steigt – er liegt bei 185,7 pro pro 100 000 Einwohner*innen. Im Zeitraum der letzten sieben Tage sind 231 Personen positiv auf das Virus getestet worden.

Die Zahlen im Einzelnen: Die Gesamtzahl der Infizierten liegt jetzt bei 3128, wobei 2373 davon als genesen gelten. Laufende Fälle gibt es aktuell 676. Die Stadt Wolfsburg macht Druck beim Thema Impfen und beteiligt sich am Impf-Wochenende am kommenden Samstag und Sonntag. Ziel soll es sein die Impf-Wartelisten abzubauen.

Dass die Lage weiter angespannt bleibt, zeigt ein Blick in das DIVI-Register: Dort vermeldete das Klinikum am Montagnachmittag neun Corona-Patienten auf der Intensivstation. Am vergangenen Freitag waren es sieben und Ende Februar lag die Zahl noch bei durchschnittlich drei.

Von der Redaktion