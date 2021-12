Corona: Zwei weitere Todesfälle in Wolfsburg – VW-Stadt hat hohe Impfquote

Wolfsburg

Am Mittwoch hat das Robert-Koch-Institut (RKI) zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Wolfsburg gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind damit insgesamt 106 Menschen in der VW-Stadt mit oder an Covid-19 gestorben.

Die Inzidenz hat sich im Vergleich zu Dienstag nur minimal verändert und liegt bei 264,1. Das RKI meldete 50 Neuinfektionen. Seit Beginn der Pandemie haben sich jetzt insgesamt 6935 Menschen in Wolfsburg mit dem Coronavirus infiziert. Im Klinikum lagen am Mittwochmorgen wieder fünf Patientinnen und Patienten mit Covid-19 auf der Intensivstation. Drei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Wolfsburger Impfquote liegt über dem Durchschnitt

Die landesweite Hospitalisierungsrate ist am Mittwoch erneut gesunken, sie beträgt derzeit 5,7 (Vortag: 5,8). Sie liegt daher den dritten Tag in Folge wieder unter der kritischen Marke von sechs. Der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen in Niedersachsen ist am Mittwoch stabil bei 10,6 Prozent geblieben.

Mittlerweile sind 77,9 Prozent der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft, 74,3 Prozent gelten als vollständig geimpft. Die Quote liegt damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt: In ganz Deutschland sind durchschnittlich 72 Prozent der Bürgerinnen und Bürger einmal gegen das Coronavirus geimpft. Die mobilen Impfteams und Ärzte haben in Wolfsburg bislang zudem 21 694 Drittimpfungen durchgeführt.

2G-plus-Regel in vielen Bereichen – Ausnahmen für Menschen mit Booster-Impfung

Seit Mittwoch gilt in der VW-Stadt in vielen Bereichen die „2G-plus-Regel“. Während Ungeimpfte weiterhin gar keinen Zutritt zu Restaurants, Theatern oder Kinos haben, müssen Geimpfte und Genesene zusätzlich einen negativen Corona-Test vorweisen – ausgenommen seit Samstag sind alle Personen, die eine Booster-Impfung vorweisen können. Auch körpernahe Dienstleister wie zum Beispiel Friseure und der Sport im Innenbereich sind von der 2G-plus-Regel betroffen.

Von der 2G-plus-Regel ausgenommen sind Menschen, die bereits eine Booster-Impfung erhalten haben. Als Personen mit erfolgter Booster-Impfung gelten auch genesene Personen, die eine zweite Impfung erhalten haben. Personen, die nach der Genesung lediglich eine Impfdosis erhalten haben, müssen sich hingegen weiterhin testen lassen, bevor sie Einrichtungen, Betriebe oder Veranstaltungen besuchen, für die die 2G-plus-Regelungen gelten.

Weihnachtsmarkt findet nur noch als To-Go-Angebot statt

Seit vergangener Woche gilt außerdem wieder eine FFP2-Pflicht für alle. Medizinische Masken sind in geschlossenen Räumen, die öffentlich oder für einen Besuchs- und Kundenverkehr zugänglich sind, nicht mehr gestattet. Die Regel betrifft auch Veranstaltungen mit mehr als 15 Teilnehmern. Die Stadt Wolfsburg hat darüber hinaus für die Wochenmärkte wieder eine Maskenpflicht verhängt. Der Weihnachtsmarkt wurde deutlich verschmälert und umgebaut.

