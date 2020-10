Corona-Zahlen steigen: Krisenstab in Wolfsburg tagt wieder

Wolfsburg

Drei bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldete die Stadt Wolfsburg am Freitag. Damit stieg die Zahl der laufenden Fälle auf 32. Zwar kamen am Freitag deutlich weniger Neuinfektionen hinzu als am Donnerstag, als die Stadt neun weitere Fälle meldete – die Tendenz ist aber dennoch steigend: Deshalb tagt ab der kommenden Woche wieder der Corona-Krisenstab der Stadt.

Ab der kommenden Wochen tagt in Wolfsburg wieder der Krisenstab

In den vergangenen sieben Tagen haben sich 29 Wolfsburger mit dem Coronavirus infiziert, in der Woche zuvor waren es lediglich sechs. Oberbürgermeister Klaus Mohrs hält nun ein, was er bereits im Sommer angekündigt hatte: Ab einer Zahl von rund 25 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen wollte die Stadt die Situation besonders wachsam beobachten und gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Deshalb wird nun der Krisenstab wieder einberufen.

Zu den Ursachen für die steigenden Fallzahlen sagt Gesundheitsdezernentin Monika Müller: „Die ermittelten Infektionen sind überwiegend auf Reiserückkehrende und die Teilnahme an Feiern zurückzuführen.“ Sollten die Fallzahlen weiter ansteigen, werde die Stadt entsprechend der Empfehlungen des Gesundheitsamtes reagieren und auch lokale Verschärfungen der Corona-Regeln prüfen und umsetzen.

Müllers positive Nachricht: „Alles in allem sieht sich das Gesundheitsamt personell auf steigende Fallzahlen besser vorbereitet als zu Beginn der Pandemie.“ Derzeit sei die Zahl der Infektionen noch so stabil, dass die Stadt keine erneute Unterstützung von Bundeswehrsoldaten beantragen musste. Durch ein Amtshilfeersuchen könnte die Verwaltung aber ein mobiles Abstrich-Team bekommen. Darüber hinaus sind 50 Mitarbeiter der Stadt geschult, um dem Gesundheitsamt bei der Kontaktermittlung zu helfen.

Das Behelfskrankenhaus könnte kurzfristig wieder aktiviert werden

Das Anfang April von der Stadt und VW Immobilien zum Behelfskrankenhaus umgebaute „Global Inn“ ist derzeit wieder ein Hotel. Sollte sich abzeichnen, dass die Kapazitäten des Klinikums nicht ausreichen, könnte die Stadt laut Müller aber schnell reagieren und das Ergänzungskrankenhaus kurzfristig wieder aktivieren.

Der Inzidenzwert, der die Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner angibt, liegt in Wolfsburg aktuell bei 23,1. Ab einem Wert von 35 drohen weitere Einschränkungen. Zum Anteil der positiven Corona-Tests kann die Stadt keine Aussage für Wolfsburg treffen, da neben dem Gesundheitsamt auch das Klinikum und Hausärzte Tests durchführen. Deutschlandweit verzeichnet das Robert Koch-Institut allerdings beim Anteil der positiven Tests ebenfalls einen Anstieg.

Von Melanie Köster